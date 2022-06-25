KIRKLARELİ - Gezginci arıcıların zorlu "oğul" alma telaşı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

KIRKLARELİ - Gezginci arıcıların zorlu "oğul" alma telaşı başladı

25.06.2022 12:17

En kaliteli balı yapması için arılarını şehir şehir dolaştıran gezgin arıcıların oğul alma mesaisi başladı.

En kaliteli balı yapması için arılarını şehir şehir dolaştıran gezgin arıcıların oğul alma mesaisi başladı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinden 56 yaşındaki Necdet Tilki de Kırklareli'ne kovanlarını getiren gezgin arıcılardan biri.

Yaklaşık bir ay önce memleketinden İnece beldesine gelen 12 yıllık arıcı Tilki, yaklaşık 250 kovan bir yandan arılarının bal üretimini sağlıyor, diğer yandan da çoğalarak ikiye bölünen arıların bir kısmının kovanı terk etmesi ile ağaç dallarındaki arı kolonilerini topluyor.

Tilki, komşu arıcıların da yardımıyla arıların kümelendiği dalların altına hazırladıkları kovanları koyarak arıların bu kovanların içine girmesini sağlıyor.

Kimi zaman ağaca çıkarak arı kolonilerini bir kova içerisine, kimi zaman çuval içine toplayan Tilki, daha sonra arıları kovana bırakıyor.

Kraliçe arıyla birlikte kovana giren arıları da diğer kovanların arasına katan Tilki, bu sayede arı kolonisini de arttırarak, gelecek sezona hazırlık yapıyor.

"Arı kolonilerini toplamak zor ve yorucudur"

Arıcı Tilki, AA muhabirine arı kolonilerinin toplamasının zor ve yorucu olduğunu söyledi.

Kovanı terk eden arı kolonilerinin agresif davrandıklarını belirten Tilki, bu nedenle koloniye yaklaşırken maske, eldiven ve çizme giyilmesi gerektiğini kaydetti.

Oğul toplamanın zorluğu kadar tehlikelide olduğunu anlatan Tilki, "Elbette her işin olduğu gibi bu işin de zorlukları var. Zamanında müdahale etmezsen oğula, oğul da beklemiyor gidiyor. Arınız zayi oluyor. Arı kolonilerini toplamak zor ve yorucudu. Bizim en çok zorlandığımız nokta nakil. Arı kolonisi uzağa gittiyse onu arılığa getirmek biraz zor oluyor." dedi.

Kovanlarından çok fazla oğul çıkmasını istemediklerini anlatan Tilki, şöyle devam etti:

"Arımızın fazla oğul vermemesini isteriz. Ama bu sene kanolaya gittiğimiz için arımız biraz kabardı ve haliyle biraz oğulumuz var. Arkadaşların da yardımıyla oğulları topluyoruz. Artık arımız oğul vermez, vermemesi temenni içerisindeyiz. Artık bu saatten sonra bize bal lazım. Arımızın fazla parçalanmasını istemiyoruz.

Ama bazen oluyor, kaçırıyoruz biz de, gözden kaçıyor yüksükleri oluyor, yetişemiyoruz. Ama o da iyi bir şey arımız fazlalaşıyor, çoğalıyor, ürüyor. Ona da ihtiyaç var. Onlar da bize inşallah seneye bal verecekler. Bu şekilde günlerimizi geçiriyoruz."

Yaklaşık 400 kilometre uzaklıktan Kırklareli'ne kaliteli bal üretebilmek için geldiğini belirten Tilki, arıları ile ilgilendikçe kendini çok heyecanlı hissettiğini anlattı.

Arılarını görmeden günü geçiremediğini vurgulayan Tilki, "Yani onun içine mutlaka gireceğiz arı bizi sokacak. Öyle rahatlayacağız yani." şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
KIRKLARELİ - Tarlaları sarıya boyanan Kırklareli'nde 250 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor KIRKLARELİ - Tarlaları sarıya boyanan Kırklareli'nde 250 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor İlhan Palut: 'Abdülkerim'in panik ve telaş içerisinde olmadığını görüyorum' İlhan Palut: 'Abdülkerim'in panik ve telaş içerisinde olmadığını görüyorum'
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Gezginci arıcıların zorlu 'oğul' alma telaşı başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:43 Pınar Gültekin'in katiline verilen haksız tahrik indiriminin gerekçeli kararı açıklandı: Katilin canavarca hisle hareket etmediği vurgulandı
13:38 Kalp krizi geçirdiği iddia edilen Erkan Petekkaya'dan videolu yalanlama geldi
13:35 İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Hasan Kılıç kimdir? İşte hayat hikayesi
13:29 Kraliçe Elizabeth'in jokeyinin de katılacağı Gazi Koşusu'nun ödülü dudak uçuklattı
13:17 Arabasına haciz gelen adam, aracını 25 metrelik uçurumdan denize attı! O anları ise TikTok'ta paylaştı
13:11 Antalya'da çıkan fırtınayla birlikte hortum oluştu! Metal sundurması yoldan geçen iki turiste çarptı
13:06 5 liranın üzerinde yazan yazıyı gören vatandaş ne yapacağını bilemedi
12:42 Yürüyerek dükkana giren hırsız, yere yatıp sürünerek kaçtı
12:05 Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yaşananlar izleyenleri şaşırttı! Yarışmacı programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nu tanıyamadı
12:02 Erkan Petekkaya sevenlerini korkuttu! Çekim esnasında kalp krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 14:05:13. #1.13#
SON DAKİKA: KIRKLARELİ - Gezginci arıcıların zorlu "oğul" alma telaşı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement