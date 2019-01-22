Gezginci Şövalye" Çocuklarla Buluştu

"İdealizm" temasıyla sezona devam eden İstanbul
Devlet Opera ve Balesi (İDOB), sömestir tatilinde çocuklar için "Gezginci Şövalye" oyununu sahneledi.
İlk kez sahnelenen oyun, çocuklara idealist, adalete inanan, dürüst, cömert, dünyayı ve yaşayan her varlığı
kurtarma yolunda mücadele eden Don Kişot
'un felsefesini eğlenceli bir
şekilde öğretmeyi hedeflerken rehber niteliğinde bir oyun sunmayı da amaçlıyor.
Müzikleri, Jules Massenet'nin Don Kişot operası ile Ludwig Minkus'un Don Kişot
balesinden harmanlanan eserin metnine Defne
Arıkan imza attı.
Caner Akın'ın sahneye koyduğu oyunda, "Don Kişot"u Umut Tingür, "Sanço Panza"yı Utku Bayburt
, "Dulcinea"yı Ceren Şahin, "Colombina"yı İris Arıkan, "Baba"yı Tükel Acar, "Çocuk" rolünü ise Derin Demirtaş canlandırdı.
Oyunun dekor tasarımını Efter Tunç, kostüm
tasarımını Olcay Engin Kaymaz
, ışık tasarımını Taner Aydın
ve çocuk balesi
koreografisini de Bahar Vidinlioğlu yaptı.
Eser, 24, 27 ve 30 Ocak'ta saat 15.00'te Kadıköy
Süreyya Opera Sahnesi'nde yeniden çocuklarla buluşacak.