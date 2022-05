Gezginlerin ilk tercihi! Ejder Turizm, gidilmeyen rotaların adresi olmaya devam ediyor! - Son Dakika

Türk gezginlerin seçeneklerine yön veren Ejder Turizm Yönetim Kurlu Başkanı Uğur Kurt ile siz sevgili okuyucularımız için söyleşi gerçekleştirdik.



Ejder Turizm sektörde faaliyetine ne zaman ve nasıl başladı?

Ejder Turizm olarak, 2004 yılında faaliyete geçerek öncelikli olarak yurt içi turlar düzenlemek maksadıyla turizm sektöründe yola çıktık. Bir dönem kısa bir süre yurt içi turlar düzenledik. Önceleri Tayvan ve Çin için 'incoming' şeklinde çalıştık. Açıkçası çok verim alamadık. 2005 yılı sonrası yurt dışı turlara yöneldik ve bölgeleri özellikle seçerek hizmet verdik. Hep zor bölgeleri seçtik. Rekabetin daha az olduğu bölgeleri seçerek, ticaretimizi daha rahat yapabilme fırsatı bulduk. Ticari kaygı sayesinde de başarılı çalışmalar yürüttük. O yıllarda gençtik ve severek yapıyorduk işimizi… Yeni bir firma olmanın kaygıları içindeyken, herkes Balkanlar ve Avrupa turlarına yoğunlaşırken, biz Siri Lanka turları gerçekleştirdik. Yoğun talepler aldık o dönemlerde…

'Ejder' isminin Uzakdoğu turları yapmanızla ilgisi var mı?

Uzakdoğu'dan turist getirmemizle kısmen ilgisi var tabi. Henüz yolun başlarındayken 'Dragon' ani 'Altın Ejder' şeklinde fikirler yürütmüştük. Çin pazarı, özellikle ismi çok beğendi ve sahiplendi. Onlar için 'İmparator' anlamına geliyor ve logomuz da bu yüzden sembolik izler taşıyor.

Uğur Kurt

Latin Amerika turları ne zaman başladı?

Kuruluş yılımız olan 2005'de başladı. Sri Lanka, özellikle ondan sonra Çin ve Latin Amerika başladı. Ben Peru'yu biliyordum. Peru ağırlıklı turlar yapmaya başladık. Ondan sonra iş genişledi ve gereken ilgiyi çektik.

Slogan olarak kendinize 'Latin Amerika Uzmanı' diyordunuz. Hâlâ bu sloganla devam ediyor musunuz?

Evet, devam ediyoruz ve bu destinasyonlarda birikmiş tecrübemiz var. Bu nedenle verdiğimiz hizmetin kalitesi üst düzeyde... Latin Amerika uzmanıyız. Bu konudaki iddiamız. daha uzun yıllar sürer.

Toplamda kaç ülkeye tur yapıyor Ejder Turizm?

60 ila 65 üzerinde ülkeye tur yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Yeni destinasyonlar ekleyerek, yelpazemizi genişletmeyi planlıyoruz.

Global anlamda çok geniş coğrafyalara yayılan bir pandemi dönemi yaşandı ve turizm sektörü dünya genelinde büyük bir yara aldı. Siz hangi tedbirleri aldınız ve neler yaşadınız?

Bence bu da en dikkat çekilmesi gereken ya da en hassas konuların başında geliyor. Pandeminin başından bu yana iki yılı geçti. Şubat ayında pandemiyle ilgili reaksiyonları almaya başladık. Çin'de çıkınca, önce Asya'ya giden gruplarımız iptal olmaya başladı. Korku başladı. Ondan sonra mart ayının başında bütün her yere sirayet etti. Bu etki, korkuyla beraber iki yılı doldurdu ve geçti sayılır. Pandemide pek çok şirket sona ereceğine inanmadığı için kapandı ve faaliyetine son verdi. Dolayısıyla bu unutuldu ama ben unutmadım. İnandığım tek şey uzun sürmeyeceği ve bir gün yeniden insanların seyahat edebileceği gerçeğiydi. Öyle de oldu.

Pandemiden sonra yurt dışında ilk olarak tur yapan siz oldunuz. Biraz detay verebilir misiniz?

İlk tur haziran ayının 15'inde Ukrayna'ya oldu. Çünkü Ukrayna kapılarını açmıştı. 30'a yakın kişi Ukrayna'ya gitti. Eylül ve ekim aylarında da tatile gitmek isteyenleri Zanzibar ve Tanzanya'ya götürdük. Aslında teknik olarak hiç durmadık. Bir de Rusya turları düzenledik, şirket olarak ofisi hiç kapatmadık ve iş yaptık.

Sizce turizmde normale dönüldü mü?

Yeni yeni diyebiliriz ama tam bir dönüş olmadı. Çünkü eskinin o yoğunluğu şu an yok. Hâlâ kapalı ülkeler var. Japonya ve Güney Kore gibi... Güney Kore'nin 1 Temmuz itibarıyla açılacağı bilgisi geldi.

Küba turlarınız özellikle çok ilgi gördü. Ejder Turizm olarak orada ofis açtınız. Küba'daki organizasyonlarınızdan bahseder misiniz?

Küba'nın yeri bizim için çok ayrı…Orada ilk ofis açan Türk acentesiyiz, şu an orada çalışan iki personelimiz var. Ekim ayında Küba henüz kapalıyken elemanımız için Küba'ya çalışma başvurularını yaptık ve ön onayları alarak 5 Kasım'da ofisimizi açtık. 16 Kasım'da ise ilk grubumuz Küba'ya girmiş oldu. Ülkeye giren 2,5 yıl içerisindeki ilk yabancı kafile, dünyadaki bütün ülkeler arasında Ejder Turizm'e aittir. Küba'da DMC diye bir marka oluşturduk. cuba.dmc adında web sitemiz var. Yeni bir marka oluşturduk. Bu durum aslında dış ticaret anlamında da çok önemli bir gelişmedir.

İç pazardaki fiyatların yükselmesi yurt dışı talebini nasıl etkiledi?

Olumsuz etkilemedi. Türk gezgini her türlü tatile gider. Sadece seçim yapmakta zorlanıyor.

Bundan sonraki hedefleriniz ve stratejiniz nelerdir?

Öncelikli olarak, gündemi belirliyoruz. Şu anda Türkiye'de turizm sektöründe yurt dışı rotalarını Ejder Turizm'in belirlemesi için çalışıyoruz.

Ejder Turizm'in tüm koordinasyonunu sağlayan ve tüm tur operasyonlarını yöneten Eda Sirkeci Baba'da söyleşimize katılarak özellikle herkesin bir kez olsun gitmeyi hayal ettiği Küba rotası hakkında detaylı bilgiler açıkladı.

Eda Hanım, Küba en ilginç rotalarınızdan biri ve doğal olarak çok ilgi çekiyor. Öncelikle kısaca kendinizden bahsedip, operasyondan detay bilgiler verir misiniz?

Ejder Turizm'de de 4 yılımı tamamlayacağım. Tecrübemi, bilgi ve birikimimi burada severek kullanıyorum. Küba turlarımızda marka olarak öncelikli ve ayrıcalıklı avantajımız, vizeyi bizim basabiliyor olmamız. Yani yetkili acente olarak vizeyi biz veriyoruz. Kaşe ve imzamız en büyük avantajımız. THY ile yaptığımız protokol anlaşması sayesinde misafirlerimiz dilerlerse ülkeye direkt uçabiliyor. Farklı bir seçenek ise Air France' la Paris aktarmalı Küba'ya gidebiliyorlar.

MUHTEŞEM GÜZELLİKLERİYLE KÜBA

Havana gidiş dönüş uçaklar normalde 7 gece konaklamalı. Burada tabii ekstra paketlerimiz var. Trinidad 2 gece konaklamalı yapabilir ve günübirlik Varadero'ya gidip gelebilir misafirlerimiz. Denize girmek için Pinar del Rio Vinales turu var. Günü birlik Trinidad turunda da misafirlerimiz 2 gece konaklamalı olan paketimizi satın aldığında 7 gecenin iki gecesini Trinidad'da geçiriyor. Misafirlerimizi Küba'da ofisimizden biri Türk olmak üzere 2 personelimiz karşılıyor onları. Misafirlerimizin Küba ofisimizde bir Türk ile karşılaşmaları ise çok özel anlar yaşatıyor. 'hoş geldiniz' diyen bir personelin o sıcak Türk misafirperverliği misafirlerimizden çok iyi geri dönüşlerin olmasını sağlıyor. Memnuniyet artıyor. Bu arada yasal Türk acentesi olarak Küba'da sadece Ejder Turizm ofisi var.

Küba'da misafirleriniz nerede konaklıyor?

Havana'da ve Trinidad'da 'kasalarda' kalıyorlar. Kasa olarak ifade ettiğimiz konaklama Kübalıların evleri. Bunlar Küba hükümeti tarafından lisanslanmış Pansiyonlar da var ancak daha otantik olması amacıyla biz büyük konak tarzındaki evleri tercih ediyoruz. Bazen bir odasında yaşayan ev sahipleri de oluyor, bazen de tamamen evini konaklamaya ayırıyor. Konaklama yerlerimizin detaylı fotoğrafları web sayfamızda mevcut. Dileyen misafirlerimiz seyahat öncesi kapsamlı bir inceleme yapabilir.

Eda Sirkeci Baba

Küba'nın mevsimsel olarak en iyi zamanını soracak olursak?

Eylül hariç her ay gidilir Küba'ya. Eylülde fırtına dönemi var. Fırtınalı günlere denk gelmemek gerekiyor. Misafirlerimiz için istedikleri an ve her ay özel turlarımız var.

Hali hazırda yakın zaman planlanmış turlarınızdan detaylar verebilir misiniz?

Şu anda planlanan Afrika turumuzu açmış bulunuyoruz. Güney Afrika ve Büyük Afrika olarak iki farklı paketimiz var. Yine ileri tarihli Japonya açacağız. Bu arada İran ve İsrail turlarımızı açtık.

Ejder Turizm'in hedeflerini açıklar mısınız?

E.S- Gündem gün be gün değişiyor. Turizmde bu destinasyonlar için büyük bir boşluk doğmuştu ve rekabet kalmadı aslında. Şu anda biz, herhangi bir rekabet içinde değiliz. Belirlediğimiz bir stratejide yurtdışı turlarımız devam ediyor. Ejder Turizm'in rotalarından ilham alarak aynı turları yapmak isteyen kimi markalar 4 ay sonra başaramayınca vaz geçtiler. Çünkü nereye tur yapılır yanıtını sadece bu ofis biliyor. Riskli kararlara imza atıyoruz bu ofiste. Bir insanı bilmediği yerlere götürüp geri getirmekten bahsediyoruz. Hedefimiz daima yüzde % 100 misafir memnuniyetidir.