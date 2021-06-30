Gezginlerin yeni rotası Buca - Son Dakika

Buca Belediyesi, yoğun ilgi gören "#bucayikesfet" turunun ikinci buluşması için Türkiye'nin önde gelen 20 seyahat yazarı, gezgin, ve sosyal medya fenomenlerini kente davet etti. 1-2-3 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek buluşmada fenomenler, Buca'nın tarihi turistik yerlerini gezerek tecrübelerini "#bucayikesfet" hastagiyle sosyal medya hesaplarından paylaşacak.

Buca'nın tanıtımı için markalaşma çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, yoğun ilgi gören #bucayikesfet turunun ikincisini başlattı. Kent kültürünü tanıtmak ve turizmi geliştirmek için Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın daveti üzerine geçtiğimiz ekim ayında ilçeye gelen sosyal medya fenomenleri, üç gün boyunca gerçekleşen gastronomi turunda Buca'nın eşsiz mutfağını keşfetmişti. Korona virüse tam normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte Başkan Kılıç, #bucayikesfet'in ikinci buluşmasında kentin tarihi değerlerini keşfetmek üzere Türkiye'nin önde gelen 20 seyahat yazarı, gezgin ve sosyal medya fenomenlerini davet etti.

Başkan Kılıç'ın davetine karşılık 1-2-3 Temmuz 2021 tarihleri arasında kente gelecek sosyal medya fenomenleri, üç gün boyunca Buca'nın altını üstüne getirerek tarihi değerlerini keşfedecek. #bucayikesfet tarih turunda sosyal medya fenomenleri, yaşadıkları deneyimleri #bucayikesfet hastagiyle Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından takipçileriyle paylaşacak. Tüm vatandaşlar hastag üzerinden yapılan paylaşımları takip edip, kentin bilinmeyen veya göz ardı edilen yerlerini görüp bilgi sahibi olabilecek. - İZMİR