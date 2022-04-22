Son dakika haberleri | GEZİ ANA DAVASI'NIN KARAR DURUŞMASINDA SAVUNMALAR ALINIYOR - Son Dakika
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Son dakika haberleri | GEZİ ANA DAVASI'NIN KARAR DURUŞMASINDA SAVUNMALAR ALINIYOR

22.04.2022 13:08
Son dakika haberleri | GEZİ ANA DAVASI'NIN KARAR DURUŞMASINDA SAVUNMALAR ALINIYOR

Son dakika haberler: İSTİNAF Mahkemesi'nin beraat kararlarını bozmasının ardından yeniden görülen 17 sanıklı Gezi ana davasında son savunmalar alınıyor.

İSTİNAF Mahkemesi'nin beraat kararlarını bozmasının ardından yeniden görülen 17 sanıklı Gezi ana davasında son savunmalar alınıyor.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, davanın tek tutuklu sanığı iş insanı Osman Kavala Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, Ali Hakan Altınay, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ayşe Mücella Yapıcı'nın arasında bulunduğu tutuksuz sanıklar da hazır bulundu. Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Milletvekilli Sezgin Tanrıkulu, yabancı konsolosluk temsilcileri, çok sayıda gazeteci de duruşmayı takip etti.

Savcının mütalaasına karşı ilk savunmayı yapan Ali Hakan Altınay, savcılığın kendisinin Açık Toplum'da danışma kurulu ve yönetim kurulu başkanlığı, Anadolu Kültür'de yönetim kurulunda olduğunu iddia ettiğini, ancak her ikisinde de olmadığını belirterek "Sadece beraatimi talep etmiyorum, kallavi bir de özür bekliyorum" dedi.

ORTAK SAVUNMA YAPTILAR

Sanıklardan Ayşe Mücella Yapıcı, Can Atalay ve Tayfun Kahraman ortak savunma yaptılar. Ortak savunmada, "Gezi direnişi bu ülke tarihinin en demokratik, yaratıcı, eşitlikçi ve en kapsayıcı barışçıl kitlesel hareketi. Gezi, ölümcül polis şiddetine karşı her şehirde yankılanan barışçıl ve haklı tepkinin adıdır. İddia makamı çaresizce ve defalarca iddia etse de içeriden veya dışarıdan bir şefi, reisi, talimat vereni, tepe örgütü, finansörü yoktur, olamaz da. Bu iddia, tüm olayların akışına, mantığın sınırlarına ters. Milyonlarca insanı haftalarca sokağa dökebilecek tek güç ancak halkın kendi iradesi olabilir. Hayali senaryolara dayanan suçlamalar, terör, darbe, dış güçlerin oyunu gibi asılsız ithamlar ve tarafsızlığı çoktan tartışmalı hale gelmiş yargısal zorlamalar Gezi Direnişi'nin tarihsel gerçekliğini değiştiremez. Orantısız güç kullanımı provokasyonun ta kendisiydi. Gezi, bu ülkede toplumsal barışın en gözle görüldüğü, elle tutulduğu yerdi. Bu iddianame ve esas hakkında mütalaa akla, vicdana sığmıyor, adalet barındırmıyor, bilime dayanmıyor, insan olmanın gereklerine saygı duymuyor" denildi. Sanıklardan Can Atalay, "Bu bir yargılama faaliyeti değildir. Sizi heyetinizdeki yargıçları tanımam şahsi bir hususum yoktur, ama ağır cezada yargılanan biri olarak bunu demek zorundayım bu bir politik bir faaliyettir" diye konuştu. Sanık Çiğdem Mater ise sinemacı olduğunu belirterek "Bu mütalaa ve iddianameler 2013'teki protestoların toplumsal hafızadaki algısını değiştirmeyecektir. Gezi orada duruyor. Katılmadığım bir toplantı üzerinden savcılık makamı niyet okuyor, bununla kalmayıp suç yöneltiyor" dedi. Duruşmaya, öğle arası verildi.

Son dakika haberleri | GEZİ ANA DAVASI'NIN KARAR DURUŞMASINDA SAVUNMALAR ALINIYOR
Son dakika haberleri | GEZİ ANA DAVASI'NIN KARAR DURUŞMASINDA SAVUNMALAR ALINIYOR
Son dakika haberleri | GEZİ ANA DAVASI'NIN KARAR DURUŞMASINDA SAVUNMALAR ALINIYOR
Son dakika haberleri | GEZİ ANA DAVASI'NIN KARAR DURUŞMASINDA SAVUNMALAR ALINIYOR

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | GEZİ ANA DAVASI'NIN KARAR DURUŞMASINDA SAVUNMALAR ALINIYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | GEZİ ANA DAVASI'NIN KARAR DURUŞMASINDA SAVUNMALAR ALINIYOR - Son Dakika
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