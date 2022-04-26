Gezi Davası'nda 18 Yıl Hapse Mahkum Olan Yiğit Ali Ekmekçi Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı - Son Dakika

Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezası verilen 7 kişiden biri olan Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Davası'nın dünkü duruşmasında, Yiğit Ali Ekmekçi hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan diğer 7 sanıkla birlikte 18 yıl hapis cezası ve tutuklama kararı vermişti.

Yiğit Ali Ekmekçi, duruşmaya sabah saatlerinde katılmış, ancak verilen aranın ardından salona girmemişti. Mahkeme, şu ana kadar teslim olmayan Yiğit Ali Emekçi hakkında yakalama kararı çıkardı.

YİĞİT ALİ EKMEKÇİ KİMDİR

Nesin Vakfı ve Bilgi Üniversitesi dahil birçok eğitim kurumunun kurucu üyeliğini yapan Yiğit Ali Ekmekçi, Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanvekilliği ve Terakki Vakfı Okulları'nda Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürütüyor.