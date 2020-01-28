Gezi Davası: Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Gezi Davası: Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi - Son Dakika Dünya

Gezi Davası: Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi

6 saat önce

Gezi Parkı davasında, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 1'i tutuklu, 6'sı firari 16 sanığın yargılandığı dava dosyası esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderildi.

Gezi Davası: Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi, System.String[]

Gezi Parkı davasında, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 1'i tutuklu, 6'sı firari 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı dava dosyası esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderildi.


İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi

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Osman Kavala, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:16 
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