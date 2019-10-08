Gezi Davası: Tutuklu sanık Osman Kavalı'nın eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra euronews'e konuştu
1 saat önce
Gezi davasının üçüncü celsesi 8-9 Ekim tarihlerinde Silivri’de görülecek. Gezi protestolarından 6 yıl sonra açılan davada 16 sanığın yargılanmasına devam edilecek. Tutuklu sanık Osman Kavalı'nın eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra euronews'e konuştu.
Gezi davasının üçüncü celsesi 8-9 Ekim tarihlerinde Silivri'de görülecek. Gezi protestolarından 6 yıl sonra açılan davada 16 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ali Kahveci tarafından hazırlanan iddianamede protestolar "darbe kalkışması" olarak tanımlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:36
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