Gezi Davası: Tutuklu sanık Osman Kavalı'nın eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra euronews'e konuştu

Gezi davasının üçüncü celsesi 8-9 Ekim tarihlerinde Silivri 'de görülecek. Gezi protestolarından 6 yıl sonra açılan davada 16 sanığın yargılanmasına devam edilecek. Tutuklu sanık Osman Kavalı'nın eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra euronews'e konuştu.

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