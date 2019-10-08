Son Dakika Haberleri: Gezi Davası: Tutuklu sanık Osman Kavalı'nın eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra euronews'e konuştu
Son Dakika Dünya Gezi Davası: Tutuklu sanık Osman Kavalı'nın eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra euronews'e konuştu

Gezi Davası: Tutuklu sanık Osman Kavalı'nın eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra euronews'e konuştu

33 dakika önce

Gezi davasının üçüncü celsesi 8-9 Ekim tarihlerinde Silivri'de görülecek.

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Gezi davasının üçüncü celsesi 8-9 Ekim tarihlerinde Silivri'de görülecek. Gezi protestolarından 6 yıl sonra açılan davada 16 sanığın yargılanmasına devam edilecek. Tutuklu sanık Osman Kavalı'nın eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra euronews'e konuştu.

Gezi Davası: Tutuklu sanık Osman Kavalı'nın eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra euronews'e konuştu

Silivri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:34 
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