Gezi davasında karar cıktı: 9 sanık beraat etti aktüel - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gezi davasında karar cıktı: 9 sanık beraat etti aktüel - Son Dakika

Gezi davasında karar cıktı: 9 sanık beraat etti aktüel

6 saat önce

GEZİ DAVASINDA KARAR CIKTI: 9 SANIK BERAAT ETTİ (3) aktüelHalil YILMAZ-Buğra BENLİOĞLU-İbrahim MAŞE / İSTANBUL, (DHA) GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 7'si firari...

GEZİ DAVASINDA KARAR CIKTI: 9 SANIK BERAAT ETTİ (3) aktüel

Halil YILMAZ-Buğra BENLİOĞLU-İbrahim MAŞE/ İSTANBUL, (DHA) GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 7'si firari 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davanın 7. Duruşmasında karar çıktı. Davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın da aralarında olduğu 9 kişi beraat ederken, 7 firari sanık hakkında çıkarılan yakalama kararları kaldırılırken "ifadelerinin alınmasına yönelik" ayrı ayrı yakalama emri çıkarılmasına karar verildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonlarında görülen davaya tutuklu Osman Kavala getirilirken, 7 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. İsveç, Hollanda, İtalya başkonsolosluklarından görevliler, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP Milletvekilleri Garo Paylan ve Ahmet Şık da duruşmayı takip etti.

Sanık avukatları beyanlarında davanın düşmesini talep etti. Mahkeme talebi reddederek savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapmaları için sanıklara söz verdi.

KAVALA: USÜL KURALLARINA UYULMASI GEREKİR

Davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala, "Delil vasfı taşımayan bilgi ve bulguların sayısının artırılması onları delil haline getirmez. Önceki duruşmada AİHM'den kararlarını dikkate almama kararınızın, heyetinizin AİHM'den normlarını ihlal eden bir merci olarak göstereceğini ve bu davanın adil bir şekilde sonuçlanmayacağına inanmamızı sağlayacağını söylemiştim. Davanın adil bir şekilde yürütülmesi için usul kurallarına uyulması gerekir." diye konuştu.

TAKDİR MAHKEMENİNDİR

Mütalaada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Mücella Yapıcı ise "Ben savunma yapmayacağım çünkü savunmamı beraat ettiğim mahkemede yaptım. Sizlerin olmadığı mahkemede bunun gerekçesini açıkladım. Buradaki arkadaşlar için süre talep ediyorum, kendim için değil" dedi.

Tutuksuz sanık Can Atalay ise savunmasında iddianamenin Fetullahçı Terör Örgütü mensupları polislerin topladığı delillerle yazıldığını öne sürdü. Tayfun Kahraman "Mütalaa hakkında savunma yapamayacağım. 6 günde isnat edilen böyle bir suça karşı savunma yapmaya hazırlanamadım. Süre talep ediyorum." diye konuştu.

SANIKLAR EK SÜRE TALEP ETTİ

Tutuksuz sanıklar Ali Hakan Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Yiğit Ali Ekmekçi mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talep etti. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün avukatı söz alarak mütalaaya katıldığını belirtti.

MAHKEMEDEN EK SÜRE TALEBİNE RED

Ara kararını açıklayan heyet, sanıkların ek süre talebini yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddetti.

9 SANIK TÜM SUÇLARDAN BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Mala zarar verme", "Nitelikli yağma", "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması", "Kasten yaralama", "Tabiat ve kültür varlıklarını koruma kanununa muhalefet" suçlarından yargılanan 9 sanık Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Mehmet Osman Kavala, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden hakkında hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığından sanıkların bu suçlardan beraatine ve bu gerekçelerle tutuklu sanık Osman Kavala'nın tahliyesine karar verdi.

FİRARİ SANIKLAR HAKKINDA YAKALAMA KARARI KALDIRILDI

Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi ve Mehmet Ali Alabora hakkında çıkarılan yakalama kararları kaldırılırken "ifadelerinin alınmasına yönelik" ayrı ayrı yakalama emri çıkarılmasına karar verildi.

Gezi davasında karar cıktı: 9 sanık beraat etti aktüel

Mehmet Ali Alabora, Osman Kavala, Can Dündar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü'nden Gezi Parkı davası yorumu: Sevinçliyiz
Beşiktaş'tan Mircea Lucescu açıklaması: Henüz karar almadık İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Osman Kavala için verilen beraat kararına itiraz edecek AK Partili Bülent Turan, gezi davasındaki beraat kararlarını değerlendirdi

Son Dakika Haberleri
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 23:18:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gezi davasında karar cıktı: 9 sanık beraat etti aktüel - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]