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Gezi davasından beraat, 15 Temmuz'dan gözaltı: Yargı içindeki kliklerin kavgası mı?
7 saat önce
Gezi davasında beraat kararları Türkiye'de adalete duyulan güvensizlik bakımından ne anlama geliyor? Kavala'nın yeniden gözaltına alınması yargı içindeki kilklerin kavgası mı?
Gezi Davası'nın 6'ncı karar duruşması Salı günü Silivri'de bulunan 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
2013 yılında Türkiye tarihinin en geniş çaplı toplumsal muhalefet hareketlerinden biri olan Gezi Parkı protestolarına ilişkin yürütülen davada mahkeme, 16 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, mahkeme salonunda bulunan dokuz sanığın beraatına karar verdi. Yurtdışında bulunan yedi sanık hakkındaki yakalama kararı kaldırılırken, dosyaları da ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:49
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