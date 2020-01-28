Gezi Eylemleri davasında Osman Kavala'nın tahliye talebi reddedildi - Son Dakika

Gezi Parkı olaylarına ilişkin Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 16 şüphelinin yargılandığı davada da mahkeme, sanık Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.



Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonlarında görülen duruşmada tutuklu sanık Osman Kavala ile 8 tutuksuz sanık ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada İsveç, Hollanda, İtalya başkonsolosluklarından görevlileri ile CHP ve HDP'li bazı milletvekilleri de izleyici olarak yer aldı.



Dosyaya gelen belgeleri okuyan mahkeme heyeti başkanı, bakanlıktan AİHM kararına ilişkin cevabi yazının geldiğini kaydetti. Mahkeme heyeti başkanı, dava dosyasına ulaşan yazıda kararın henüz kesinleşmediğinin belirtildiğini ifade etti.



Avukatlar reddi hakim talebinde bulundu



Gelen yazıların okunmasının ardından duruşmada sanık avukatları söz aldı. Söz alan sanık avukatları tanık Murat Papuç'un dinlenmesinin usule aykırı gerçekleştiğini iddia etti. Hayati tehlike gerekçesiyle tanık Papuç'un gizli olarak dinlenilmesinin yasaya aykırı olduğunu, soru sorma imkanlarının bulunmadığını kaydeden avukatlar reddi hakim talebinde bulundular.



Reddi hakim talepleri reddedildi, avukatlar salonu terk etti



Mahkeme heyeti, reddi hakim taleplerini Ceza Muhakemeleri Kanununa dayanmadığı gerekçesiyle reddetti. Mahkemenin reddi hakim talebini reddetmesine tepki gösteren avukatlar ve izleyiciler salonu terk etti.



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek mütalaanın hazırlanması için duruşmayı erteledi. - İSTANBUL