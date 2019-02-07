Gezi Eylemlerinde Toma ile Yaralama Davasında Karar

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İrem Derici, Instagram Hesabından Sevgilisi Ataberk Özdene ile Olan Fotoğraflarını Sildi

Abonelerine Teşekkür Eden 72 Yaşındaki YouTuber Birkaç Günde 2,5 Milyon Abone Kazandı