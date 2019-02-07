Gezi Eylemlerinde Toma ile Yaralama Davasında Karar

- Gezi eylemlerinde TOMA ile yaralama davasında kararİSTANBUL - Gezi Parkı eylemleri esnasında TOMA suyu ile yaralanan Gökçe A.'nın şikayetçi olduğu görevli polisler hakkında karar verildi.

- Gezi eylemlerinde TOMA ile yaralama davasında karar



İSTANBUL - Gezi Parkı eylemleri esnasında TOMA suyu ile yaralanan Gökçe A.'nın şikayetçi olduğu görevli polisler hakkında karar verildi. Mahkeme sanıkların beraatine hükmetti.

Gezi Parkı eylemlerinde TOMA suyu sıkılması nedeniyle yaralanan Gökçe A'nın şikayetçi olduğu iki polisin yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları ve yaralanan Gökçe A.'nın babası hazır bulundu.

Duruşmada söz alan sanık polislerin avukatı, dosya kapsamında mağdur Gökçe A.'nın müvekkillerinin fiilleriyle yaralandığı konusunda bir delil söz konusu olmadığını söyledi. Yargılanan polislerin olay günü kendilerine verilen emir üzerine hareket ettiğini kaydeden avukat, müvekkillerinin mevzuat çerçevesinde izinsiz şekilde gerçekleşen eylemi dağıtma görevini yerine getirdiklerini kaydetti. Avukat, sanık polislerin beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Söz alan müşteki avukatı ise sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Taraf avukatlarının savunmasının ardından mahkeme kararını açıkladı.

Müşteki Gökçe A.'nın olayların kontrolden çıktığı dilimde o mıntıkada oturduğunu kaydeden mahkememe, olay tarihinde gerçekleşen eylemlere devletin kanunlar çizgisinde müdahale ettiği kaydedildi.

Gerçekleşen müdahaleler sırasında tesadüfen orada bulunan kişilerin de zarar gördüğünün bilindiği aktarılan kararda sanıkların kullandığı TOMA'nın müdahalede bulunduğunun sabit olmadığını kaydedildi.

Mahkeme, yargılanan sanıkların suçu işlediğinin sabit olmadığından beraatlerine hükmetti.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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