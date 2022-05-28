KASTAMONU - Gezi için geldikleri Kastamonu meydanında tulum çalıp horon oynadılar - Son Dakika
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KASTAMONU - Gezi için geldikleri Kastamonu meydanında tulum çalıp horon oynadılar

28.05.2022 14:43

Çoğunluğu Rizelilerden oluşan Karadeniz İllerinin Kültürünü Koruma, Sosyal Yardımlaşma, Halk Oyunları Eğitim Derneği üyeleri, Kastamonu ziyareti kapsamında meydanda tulum çalıp horon oynadı.

Çoğunluğu Rizelilerden oluşan Karadeniz İllerinin Kültürünü Koruma, Sosyal Yardımlaşma, Halk Oyunları Eğitim Derneği üyeleri, Kastamonu ziyareti kapsamında meydanda tulum çalıp horon oynadı.

Kastamonu'nun tarihi ve kültürel mekanlarını gezmek için kente gelen dernek üyeleri, kentin en yoğun yerlerinden Cumhuriyet Meydanı'nda tulum çalıp horon oynadı. Horon oynayanları gören vatandaşlar da çevrelerinde toplanarak fotoğraf çekti.

Dernek başkanı Yunus Şahin, AA muhabirine, Kastamonu'yu çok beğendiklerini belirterek, "Hikmet Haberal hocam buraları çok anlatınca buraya gelmeye karar verdik. Gittiğimiz yerlere kültürümüzü de peşimizden götürüyoruz. 'Rize'yi burada yaşayalım' dedik. Tulum çalıp horon oyandık, vatandaşların da ilgisini gördü." dedi.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal ise hemşehrilerini Kastamonu'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, Pınarbaşı ilçesindeki Horma ve Valla konyonlarını da gezeceklerini kaydetti.

Horonu her yere taşıdıklarını vurgulayan Haberal, "Horon bizim yaşamımız, kültürümüzdür.

Doğu Karadeniz, özellikle Rizeliler horonsuz yapamaz. Bu kültürü her gittiğimiz yere taşıyoruz. Sağ olsun, buraya tulumla geldiler. Birlikte güzel bir etkinlik oldu." ifadelerini kullandı.

KASTAMONU - Gezi için geldikleri Kastamonu meydanında tulum çalıp horon oynadılar
KASTAMONU - Gezi için geldikleri Kastamonu meydanında tulum çalıp horon oynadılar
KASTAMONU - Gezi için geldikleri Kastamonu meydanında tulum çalıp horon oynadılar
KASTAMONU - Gezi için geldikleri Kastamonu meydanında tulum çalıp horon oynadılar
KASTAMONU - Gezi için geldikleri Kastamonu meydanında tulum çalıp horon oynadılar
KASTAMONU - Gezi için geldikleri Kastamonu meydanında tulum çalıp horon oynadılar
KASTAMONU - Gezi için geldikleri Kastamonu meydanında tulum çalıp horon oynadılar
KASTAMONU - Gezi için geldikleri Kastamonu meydanında tulum çalıp horon oynadılar
KASTAMONU - Gezi için geldikleri Kastamonu meydanında tulum çalıp horon oynadılar

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Kaynak: AA

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