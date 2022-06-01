Gezi'nin 9. Yıl Dönümünde İstanbul'da Gözaltına Alınan 169 Kişi Serbest Bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Gezi'nin 9. Yıl Dönümünde İstanbul'da Gözaltına Alınan 169 Kişi Serbest Bırakıldı

01.06.2022 21:54

Gezi Parkı eylemlerinin 9. yıl dönümünde Taksim Meydanı’na yürümek isterken İstanbul’da gözaltına alınan 169 kişi serbest bırakıldı.

Gezi Parkı eylemlerinin 9. yıl dönümünde Taksim Meydanı'na yürümek isterken İstanbul'da gözaltına alınan 169 kişi serbest bırakıldı.

Gezi Parkı eylemlerinin 9'uncu yıl dönümü dolayısıyla Taksim'deki Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi önünde dün akşam yapılan basın açıklamasının ardından Taksim Meydanı'na yürümek isteyen ve polisin müdahalesiyle gözaltına alınan 169 kişiden 165'i, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Gözaltındaki diğer 4 kişi ise Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden 2'si tutuklama, 2'si de adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 4 şüpheliyi de adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

GÖRÜNTÜ: ARŞİV

Gezi'nin 9. Yıl Dönümünde İstanbul'da Gözaltına Alınan 169 Kişi Serbest Bırakıldı
Gezi'nin 9. Yıl Dönümünde İstanbul'da Gözaltına Alınan 169 Kişi Serbest Bırakıldı
Gezi'nin 9. Yıl Dönümünde İstanbul'da Gözaltına Alınan 169 Kişi Serbest Bırakıldı
Gezi'nin 9. Yıl Dönümünde İstanbul'da Gözaltına Alınan 169 Kişi Serbest Bırakıldı

YORUMLAR
500
Gezi'nin 9. Yıl Dönümünde Taksim'e Yürümek İsteyenlerden 169'u Gözaltına Alındı. Avukatlar, Gözaltındakilere İşkence Yapıldığını İddia Etti Gezi'nin 9. Yıl Dönümünde Taksim'e Yürümek İsteyenlerden 169'u Gözaltına Alındı. Avukatlar, Gözaltındakilere İşkence Yapıldığını İddia Etti İstanbul Valiliğinden Taksim'de izinsiz yürüyüş yapan grupla ilgili açıklama İstanbul Valiliğinden Taksim'de izinsiz yürüyüş yapan grupla ilgili açıklama
Kaynak: ANKA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Gezi Parkı, İstanbul, Taksim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gezi'nin 9. Yıl Dönümünde İstanbul'da Gözaltına Alınan 169 Kişi Serbest Bırakıldı - Son Dakika


Son Dakika
21:39 Mersin'deki su kanalı kırmızı renge büründü, yetkililer anında müdahale etti
21:37 Sürücüsüne kızdığı otomobili kepçe bomu ile deviren adam tutuklandı
21:18 Ailesiyle birlikte pikniğe giden 7 yaşındaki çocuk ortadan kayboldu! 4 saatlik çalışma sonucunda çocuk evinde bulundu
21:16 Sultanbeyli'de 17 yaşındaki genç kıza cinsel istismar iddiasının şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi
21:11 Türkiye-Pakistan arasında çeşitli alanlarda iş birliklerini içeren 7 anlaşma imzalandı
21:03 Yunanistan'ın provokasyonuna gelerek Türkiye'yi karalamaya çalışan Almanya'ya Türkiye'den sert tepki geldi
20:26 Günlük yayınlanan koronavirüs tablosu artık haftalık yayınlanacak
20:24 Büyükçekmece'deki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
19:21 Maç öncesi Viking kalecisi Patrik Gunnarsson'un kale direklerine yaptığı hareket eleştiri oklarının hedefi oldu
18:41 İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin yetkili isimleri Brüksel'de görüşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 22:02:23. #1.12#
SON DAKİKA: Gezi'nin 9. Yıl Dönümünde İstanbul'da Gözaltına Alınan 169 Kişi Serbest Bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement