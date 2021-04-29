Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesi polis barikatı - Son Dakika

Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı ve Gezi Parkı 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesi polis barikatlarıyla çevrelendi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

İstanbul'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının son gecesinde Beyoğlu Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı ve Gezi Parkı'nın çevresi 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesi polis barikatlarıyla çevrelendi. Park ve çevresinde polis ekiplerine ait gözetim ve nöbet noktaları oluşturuldu. Çevik kuvvet ekipleri meydan ve çevresine konuşlandırıldı.

(Muhammet Emin Arslan/İHA)