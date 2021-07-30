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Gezi Parkı davası ile Çarşı davası birleştirildi - Son Dakika

Gezi Parkı davası ile Çarşı davası birleştirildi

30.07.2021 21:21

- Gezi Parkı davası ile Çarşı davası birleştirildi Yargıtay'ın beraat kararlarını bozmasının ardından yeniden görülen Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesine karar verildi.

- Gezi Parkı davası ile Çarşı davası birleştirildi

İSTANBUL - Yargıtay'ın beraat kararlarını bozmasının ardından yeniden görülen Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesine karar verildi.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı dava, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanmıştı. Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanık hakkında verilen beraat kararları ise Yargıtay tarafından bozulmuştu. Yargıtay 16. Ceza Dairesi bozma kararında, Gezi Parkı ile Çarşı davasının arasında hukuki bağlantı olduğu gerekçesiyle birleştirilmesine karar verilmesi gerektiği vurgulanmıştı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi 15 Haziran tarihinde, Çarşı davasının görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği yazıda, "Mahkemenizdeki yargılamaya konu iddianamenin mahkemeniz dosyasındaki iddianameden daha eski tarihli olması, mahkemeniz dosyasının daha üst bir kanun yolu incelemesinden geçmiş olması da gözetilerek mahkemenizde birleştirilmesine muvafakat edilip edilmeyeceği" diyerek görüşünü sordu. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ise 28 Temmuz tarihli kararında, iki dosyanın birleştirilmesine muvafakat verdiğini kaydetti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin de birleştirmeye onay içeren yazısının ardından iki davanın tek dosa üzerinde görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak

Mahkeme başkanı geçici olarak görevlendirildi

Bunun yanı sıra İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mahmut Başbuğ'un adli tatil dolayısıyla kendi mahkemesinin dışında 13. ve 23. Ağır Ceza Mahkemelerinde vekaleten görevlendirildiği ve görevlendirme nedeniyle Çarşı davasının görüldüğü İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin onay yazısını hazırlayan heyet içinde yer aldığı öğrenildi.

Öte yandan Gezi Parkı davasının avukatları, birleştirme kararına itiraz edeceklerini belirtti.

Olayın geçmişi

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 sanığın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan yargılandığı dava, 18 Şubat 2020'de karara bağlanmıştı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu sanık Osman Kavala'nın da aralarında olduğu 9 sanığın beraatına, firari sanıklar Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi ve Mehmet Ali Alabora'nın ise dosyalarının ayrılmasına hükmetmişti. Savcılığın yerel mahkemenin kararını istinafa taşımasının ardından İstanbul Bölge Adliye 3. Ceza Dairesi 22 Ocak 2021'de 9 sanık hakkındaki beraat kararını bozmuştu.

Bozma kararının ardından İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Nisan 2021'deki duruşmada bu dava ile yakalamalı sanıklar Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyasının birleştirilmesine karar vermişti. Bunun yanı sıra Osman Kavala ile CIA eski danışmanı Henri Barkey'in FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 'Anayasa'yı ihlal' ve 'Devletin gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme' suçlarından İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları davanın Gezi Parkı ana davasıyla birleştirilmesine karar verilmişti.

Öte yandan Gezi Parkı olaylarına ilişkin Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanık hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince verilen karar Yargıtay tarafından bozulmuştu. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava ile Çarşı davası arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğunun belirtildiği kararda, 'örgüt üyeliği suçunun özelliği nazara alınarak, her iki dosyanın birleştirilmesi tarafına gidilmesi, sanıkların hukuki durumlarının buna göre takdir ve tayini gerekirken, yazılı şekilde eksik araştırma neticesinde beraatlarına karar verilmesi'nin bozma nedeni sayıldığı vurgulanmıştı.

Gezi Parkı davası ile Çarşı davası birleştirildi
Gezi Parkı davası ile Çarşı davası birleştirildi
Gezi Parkı davası ile Çarşı davası birleştirildi
Gezi Parkı davası ile Çarşı davası birleştirildi

Osman Kavala, Gezi Parkı, İstanbul, Yargıtay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gezi Parkı davası ile Çarşı davası birleştirildi - Son Dakika


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