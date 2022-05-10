Gezi Parkı Davası'nda Tutuklama Kararına Yapılan İtiraz Reddedildi - Son Dakika
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Gezi Parkı Davası'nda Tutuklama Kararına Yapılan İtiraz Reddedildi

10.05.2022 15:53

Gezi Parkı davasında verilen tutukluk kararlarına yapılan itiraz, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından oybirliği ile reddedildi.

Gezi Parkı davasında verilen tutukluk kararlarına yapılan itiraz, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından oybirliği ile reddedildi.

Gezi Parkı davasında, aralarında iş insanı Osman Kavala'nın da olduğu sanıkların avukatları, mahkemenin verdiği tutuklama kararlarına, bir üst mahkeme olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren mahkeme, "yasaya aykırı bir husus tespit edilmediği" gerekçesiyle itirazı oybirliğiyle reddetti.

KAVALA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, 7 SANIK 18 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Nisan'da, Gezi Parkı Ana Davası'nda kararını açıklamıştı. Mahkeme, oyçokluğuyla; Osman Kavala'ya "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "siyasal ve askeri casusluk suçundan" ise beraat kararı vermişti. Ayşe Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Çiğdem Mater Utku, Yiğit Ali Ekmekçi, Ali Hakan Altınay, Şerafettin Can Atalay hakkında da "Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmalarına hükmeden mahkeme, sanıkların tutuklanmalarına karar vermişti.

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Osman Kavala, Gezi Parkı, İstanbul, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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