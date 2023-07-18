Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın tahliye talebi reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın tahliye talebi reddedildi

18.07.2023 17:14

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisinden milletvekili seçilen, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Can Atalay'ın tahliye talebinin reddedilmesi kararına karşı avukatlarınca yapılan itirazı reddetti.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın tahliye talebinin reddedilmesi kararına karşı avukatlarınca yapılan itirazı reddetti.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edilen, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili seçilen Atalay'ın tutukluluk halinin devamına ilişkin Yargıtay 3. Ceza Dairesince verilen karara yapılan itirazı karara bağladı. Yargıtay 3. Ceza Dairesinin verdiği kararı hukuka uygun bulan Daire, Atalay'ın avukatları tarafından yapılan itirazın reddine hükmetti.

"SORUŞTURMA SEÇİMDEN ÖNCE BAŞLADI"

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, tahliye isteminin reddine ilişkin 13 Temmuz'da verdiği kararında, şu ifadeler yer almıştı: "Sanığın üzerine atılı cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme suçunun Anayasa'nın 14. maddesi kapsamında yer alması ve soruşturmasına seçimden önce başlanmış olması dikkate alındığında, Anayasa'nın 83. maddesinin ikinci fıkrası ikinci cümlesi uyarınca yasama dokunulmazlığından faydalanamayacağı kanaatine varılmakla, yargılamanın genel usul hükümlerine göre devam etmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır."

ATALAY HAKKINDAKİ DAVANIN GEÇMİŞİ

Can Atalay, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde Gezi eylemlerine ilişkin davada yargılanmış ve Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesindeki "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçuna "yardım eden" sıfatıyla katıldığı gerekçesiyle 18 yıl hapse mahkum edilmişti. Davanın diğer sanıkları Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet, Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi de Atalay gibi "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin 8 sanık hakkındaki mahkumiyet kararını hukuka uygun bulmuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Ceza Dairesi, Can Atalay, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın tahliye talebi reddedildi - Son Dakika


Son Dakika
17:34 Son Dakika: Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısı davasında 4 sanığa 15'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
17:30 Son Dakika: Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısı davasında 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
17:28 Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline ev sahipliği için başvuruda bulundu
17:24 Devreye girdiler! 3 büyüklerden UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finaline ev sahipliği için başvuru
16:48 Yurda döndüler! Tarih yazan A Milli Kadın Voleybol Takımı coşkuyla karşılandı
16:42 Yurda döndüler! Tarih yazan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na çoşkulu karşılama
16:20 RAMS Global ile isim sponsorluğu anlaşması imzalayan Başakşehir FK'nin yeni adı Rams Başakşehir oldu
16:16 RAMS Global ile isim sponsorluğu anlaşması imzalayan Başakşehir FK'nin yeni adı RAMS Başakşehir oldu
16:12 Defne Samyeli, 5 bin TL'ye nemlendirici satılmasına tepki gösterdi: Maaş öder gibi
16:08 Defne Samyeli, 5 bin TL'ye nemlendirici satılmasına isyan etti: Maaş öder gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2023 17:52:27. #1.11#
SON DAKİKA: Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın tahliye talebi reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement