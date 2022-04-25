BİRLEŞTİRİLEN Gezi Parkı ve Çarşı davasının karara bağlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapıldı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme kararını açıklamasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve diğer siyasi parti yöneticileri katıldı.

ADALETİN GEREĞİ YAPILMADI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Burada bugün sonlanan davada hukukun ve adaletin gereği yapılmadı. O mahkemeler ki yetkilerini, güçlerini önce kanunlardan ama en üstte Anayasa'dan alırlar. Hakim teminatını hiçe sayan mahkeme, bağımsızlığını yok eden, kuvvetler ayrılığını ayaklar altına ezen birisi, anayasal bu yetkileri tanımadığı için aslında kendini tanımıyor. Kendinin meşruiyetini ortadan kaldırıyor dedi.

BU KARARI REDDEDİYORUZ

Taksim Dayanışması adına konuşan Akif Burak Atlar, Adalet adına, hukuk adına, demokrasi adına; memleket tarihine kapkara bir leke olarak geçecek bir gündeyiz. Ortada hiçbir delil olmamasına rağmen, ortada hiçbir suç, hiçbir kanıt, hiçbir emare bulunmamasına rağmen arkadaşlarımız tutuklandı. Bizler, adalete inanan, demokrasiye inanan, hukukun üstünlüğüne inanan bu memleketin kurumları olarak, bu memleketin demokrasi güçleri olarak bu kararı reddediyoruz ifadelerini kullandı.