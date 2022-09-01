Osman Kavala: İddianameyi Hazırlayanı İkinci Defa Hsk'ya Şikayet Ettik

Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan ve bin 776 gündür tutuklu olan iş insanı Osman Kavala, kendisine yönelik 'casusluk' suçlamasına gerekçe olarak gösterilen akşam yemeğine ilişkin, "Henri Barkey'in açıklaması, benimle ilgili iddianamede yer alan kasıtlı çarpıtmayı aleni hale getirdi. İddianameyi hazırlayanı ikinci kez Hakim ve Savcılar Kurulu'na (HSK) şikayet ettik" açıklamasını yaptı.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi (CFR) kıdemli uzmanı Henri Barkey, Osman Kavala hakkındaki 'casusluk' suçlamasının gerekçesi olarak gösterilen akşam yemeğine ilişkin, "Türk medyasında son günlerde çıkan haberler ile alakalı bir açıklama yapmak istedim. 18 Temmuz 2016 akşamı Karaköy Lokantası'na arkadaşım, gazeteci Aslı Aydıntaşbaş ile baş başa yemek yemek için gittim" demişti.

Osman Kavala ise konuyla ilgili bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"HENRİ BARKEY'İN AÇIKLAMASI, BENİMLE İLGİLİ KASITLI ÇARPITMAYI ALENİ HALE GETİRDİ: Henri Barkey'in 18 Temmuz 2016 tarihinde Karaköy Lokantası'nda benimle değil Aslı Aydıntaşbaş ile yemek yemiş olduğuna dair açıklaması, benimle ilgili iddianamede yer alan kasıtlı çarpıtmayı aleni hale getirdi. İddianameyi hazırlayanı ikinci defa HSK'ya şikayet ettik. İlk şikayetimiz, iddianamede yalan beyanlar kullanılması ile ilgiliydi.

İDDİA MAKAMI YASAL FAALİYETLERİMİ SUÇ HALİNE GETİREBİLMEK İÇİN BİR CASUSLUK SUÇU KURGULADI: Gezi davasından beraat ettikten sonra ne pahasına olursa olsun tutukluluğumu sürdürmek amacıyla hazırlanmış olan bu iddianame, bir dizi olgusal tahrifat içeriyor. Bunlar kadar önemli olan bir diğer husus da yasalarla ilgili tahrifat yapılması ki bu tüm yurttaşlar için tehlike teşkil ediyor. İddia makamı, hepsi yasal olan faaliyetlerimi suç eylemi haline getirebilmek için yasadaki tanımları hiçe sayan bir casusluk suçu kurguladı. Duruşmamda, bu davranışın Nazi dönemi uygulamalarıyla paralellik gösterdiğine dikkat çektim. Düşman hukuku anlayışı ile yürütülen bu yargı süreci üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağını gördüğümden, Henri Barkey'in daha önce lokantadaki yemek konusunda konuşmamış, Aslı Aydıntaşbaş'ın da bu konuda açıklama yapmamış olmasını önemsemedim.

BERAAT KARARI BU SUÇLAMANIN KURGUDAN İBARET OLDUĞUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ: 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Gezi davasında siyasetçe arzu edilen cezaları vermesinden sonra casusluk suçlamasının gereksiz hale gelmesi ve beraat kararı ile sonuçlanması, bu suçlamanın bir kurgudan ibaret olduğunu gözler önüne serdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), son kararında, tutukluluğumu sürdürmek için kurgulanan bu suçlamanın daha önce değerlendirdiği ve suça işaret eder nitelikte bulmadığı delillere dayandırılmış olduğunu tespit etti. AİHM'in bu kararıyla yapılanın hukuku dolanmak anlamına geldiği ve hükümetin 'AİHM kararını uyguladık' şeklindeki savunmasının geçersizliği ortaya konulmuş oldu.

Hukuksuz yargılamalara temel teşkil eden bu tür iddianamelerin önlenmesinin ülkemiz yargısının öncelikli sorunu olduğunu düşünüyoruz. Hakimler ve Savcılar Kurulu'na yapmış olduğumuz şikayetlerin bu amaca hizmet edeceğini ümit ediyoruz."