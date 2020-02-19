Gezi Parkı davasında beraat veren hakimlere HSK'dan soruşturma - Son Dakika

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Gezi Parkı davasında beraat veren hakimlere HSK'dan soruşturma
6 saat önce
HSK, Gezi Parkı davası kararını veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi başkan ve iki üyesi hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 06:15 Kaynak: İHA
HSK, Gezi Parkı davası kararını veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi başkan ve iki üyesi hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi.
(İHA)
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