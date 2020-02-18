Gezi Parkı davasında karar - Son Dakika

Gezi Parkı olaylarına ilişkin 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın yargılandığı davada tüm sanıkların beraatine, tutuklu sanık Osman Kavala 'nın ise tahliyesine karar verildi.

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Gezi davasında yargılanan Mehmet Ali Alabora: İddinamadeki hiçbir şey gerçek değil