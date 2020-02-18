Gezi Parkı davasında karar - Son Dakika

Gezi Parkı davasında karar
13 dakika önce
Gezi Parkı olaylarına ilişkin 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın yargılandığı davada tüm sanıkların beraatine, tutuklu sanık Osman Kavala'nın ise tahliyesine karar verildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:00 Kaynak: İHA
Gezi Parkı olaylarına ilişkin 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın yargılandığı davada tüm sanıkların beraatine, tutuklu sanık Osman Kavala'nın ise tahliyesine karar verildi.
(İHA)
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