GEZİ PARKI DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI TUTUKLAMA ÇIKAN SANIKLAR ADLİYEDEKİ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ - Son Dakika
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GEZİ PARKI DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI TUTUKLAMA ÇIKAN SANIKLAR ADLİYEDEKİ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

26.04.2022 10:22

İSTİNAF mahkemesinin beraat kararlarını bozmasının ardından yeniden görülen 17 sanıklı Gezi Parkı Ana Davası'nda karar açıklandı.

İSTİNAF mahkemesinin beraat kararlarını bozmasının ardından yeniden görülen 17 sanıklı Gezi Parkı Ana Davası'nda karar açıklandı. Sanıklardan Osman Kavala'ya "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'ye 18'er yıl hapis cezası verildi. Hepsinin tutuklanmasına karar verildi. Firari sanıkların dosyası ise ayrıldı.

GEZİ PARKI DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI TUTUKLAMA ÇIKAN SANIKLAR ADLİYEDEKİ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
GEZİ PARKI DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI TUTUKLAMA ÇIKAN SANIKLAR ADLİYEDEKİ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
GEZİ PARKI DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI TUTUKLAMA ÇIKAN SANIKLAR ADLİYEDEKİ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
GEZİ PARKI DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI TUTUKLAMA ÇIKAN SANIKLAR ADLİYEDEKİ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

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Ağırlaştırılmış Müebbet, Osman Kavala, Gezi Parkı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GEZİ PARKI DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI TUTUKLAMA ÇIKAN SANIKLAR ADLİYEDEKİ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: GEZİ PARKI DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI TUTUKLAMA ÇIKAN SANIKLAR ADLİYEDEKİ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ - Son Dakika
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