İSTİNAF mahkemesinin beraat kararlarını bozmasının ardından yeniden görülen 17 sanıklı Gezi Parkı Ana Davası'nda karar açıklandı. Sanıklardan Osman Kavala'ya "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'ye 18'er yıl hapis cezası verildi. Hepsinin tutuklanmasına karar verildi. Firari sanıkların dosyası ise ayrıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › GEZİ PARKI DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI TUTUKLAMA ÇIKAN SANIKLAR ADLİYEDEKİ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ - Son Dakika