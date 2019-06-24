Son Dakika Haberleri: Gezi Parkı davasında sanıklar ilk savunmalarını yaptı
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Gezi Parkı davasında sanıklar ilk savunmalarını yaptı

11 dakika önce

Bugün başlayan Gezi Parkı davasında yaklaşık iki yıl sonra duruşmaya çıkan Osman Kavala, "Gezi eylemlerine katılmış milyonlarca kişiden bir farkım olmadığını düşünüyorum ve suçlamalara dair hiçbir delil yoktur.” dedi.

Gezi Parkı davasında sanıklar ilk savunmalarını yaptı, System.String[]
Gezi Parkı eylemleri davasında aralarında Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu'nun bulunduğu sanıklar duruşmada savunmalarını yaptı. İlk savunmayı yapan iş insanı Kavala, "Gezi eylemlerine katılmış milyonlarca kişiden bir farkım olmadığını düşünüyorum ve suçlamalara dair hiçbir delil yoktur." dedi.

Çok sayıda basın mensubu avukat, milletvekili ve uluslararası gözlemcinin bulunduğu duruşmada iki yıldır tutukluluğu devam eden Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ilk duruşmasına çıktı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:38 
Osman Kavala, Dünya
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