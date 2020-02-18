Gezi parkı davasında tüm sanıklara beraat - Son Dakika
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Gezi parkı davasında tüm sanıklara beraat

6 saat önce

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davada karar çıktı.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Sanıklar tüm suçlardan beraat etti.

Gezi parkı davasında tüm sanıklara beraat

Mehmet Ali Alabora, Osman Kavala, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:09 Kaynak: DHA
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