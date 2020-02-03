Gezi Parkı davasının duruşma tutanağında 6 polisin müdahilliğine neden karar verildiği anlatıldı - Son Dakika

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin, tutuklu Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 16 sanığın yargılandığı davanın taraflara tebliği edilen son duruşma tutanağında, " Ali İsmail Korkmaz'ın öldürülmesi olayına ilişkin 10 yıl 10 ay hapis cezası alan Mevlüt Saldoğan'ın da bulunduğu 6 polis memurunun, Gezi Parkı olaylarının mağduru olduklarının iddia edilmiş olması nedeniyle müdahilliğine karar verildiği" belirtildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada 28 Ocak'ta gerçekleşen duruşmanın ara kararlarının olduğu tutanağı taraflara tebliğ edildi.

Duruşma salonunu terk ettiler

Duruşma tutanağında, sanık ve sanık avukatlarının, "tanıkların usulsuz dinlenildiği ve diğer gerekçelerle" heyetin reddi talebinde bulundukları hatırlatılarak, talep gerekçelerinin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) ilgili maddelerinde sayılan sebeplere dayanmaması, duruşmayı uzatmak amacıyla yapıldığının anlaşılması sebebiyle ret isteminin geri çevrildiği ifade edildi.

Heyetin reddi talebinin geri çevrilmesi kararı sonrası sanık avukatlarının kül halinde (topluca) salonu terk ettikleri ve izleyici bölümünde bulunanların da yine kül halinde bu durumu alkışlamaya başladıkları belirtilen tutanakta, avukatların CMK'nın 203. maddesi kapsamında uyarıldıkları, uyarıya rağmen devam ettiklerinden aynı yasa gereği dışarıya çıkarılmalarına karar verildiği, duruşmaya bu nedenle ara verildiği bildirildi.

Tutanakta, sanık avukatlarının salonu terk etmelerinden sonra sadece sanık İnanç Ekmekçi'nin avukatı Aynur Tuncel Yazgan'ın salonda bulunduğu ve diğer sanık avukatlarının mazeretsiz bir şekilde salonu terk ettiklerinin görüldüğü kaydedildi.

Sezgin Tanrıkulu'nun duruşma salonundan çıkarılması

Duruşma salonunda izleyici olarak bulunan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile yaşanan tartışma ve Tanrıkulu'nun duruşma salonundan çıkarılmasıyla ilgili ise tutanakta, şu ifadeler kullanıldı:

"Yargılamayla ilgisi bulunmayan Sezgin Tanrıkulu olduğunu söyleyen kişi söz istedi. Kendisine bu hususta söz verilmeyeceği söylendi, yerine oturması hususu hatırlatıldı, yargılamaya devam edildi. Bu esnada ısrarla duruşma düzen ve disiplinini bozduğu görüldü. Kendisine ısrarla oturması söylendi fakat duruşma düzen ve disiplinini bozduğu görüldü. Dinlemeden duruşmaya devam ettiği görüldü, uyarıldı. CMK'nın 203/2. maddesi gereğince dosyayla ilgisi olmayan Sezgin Tanrıkulu'nun dışarı çıkarılması talimatı verildi. Sezgin Tanrıkulu olduğunu beyan eden kişinin salon dışına çıkarıldığı görüldü. Bu nedenle duruşmaya ara verildi."

Fail polis memurunun davaya müdahilliği

Tutanağa göre, cumhuriyet savcısının görüşünün alınmasının ardından davaya ilişkin ara kararlarına açıklayan mahkeme heyeti, dosyanın mütalaasını hazırlaması için duruşma savcılığına gönderilmesine karar verdi.

Kovuşturmanın genişletilmesi talebini yargılamaya bir katkısı olmayacağı gerekçesiyle reddeden heyet, Gezi olayları sırasında Ali İsmail Korkmaz'ı tekmeyle öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Mevlüt Saldoğan ile 6 polis memurunun davaya müdahil olarak katılması kararından rücu edilmesi talebini de reddetti.

Heyet, "Saldoğan ile Şaban İyiş, Mustafa Avcı, Soner Bindaş, Recep Alkan ve Adem Tellal isimli polis memurlarının Gezi eylemleri sırasında taş, şişe ve bilyelerden dolayı vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandıkları ve 'kasten yaralama' suçunun mağduru olduklarının iddia edilmiş olması" nedeniyle bu kişilerin müdahilliğine karar verildiğini hatırlattı.

Bir sonraki duruşma 18 Şubat'ta

Firari 7 sanığın yakalama emirlerinin infazının beklenilmesine, akıbetlerinin sorulmasına ve sanık avukatlarının "istinabe yoluyla savunmalarının alınması" taleplerinin reddine de karar veren heyet, sanık ve avukatlarının adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması ile diğer talepleri de reddetti.

Tutuklu sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 18 Şubat'a erteledi.