Gezi Parkı davasının reddi hakim talebi reddedildi - Son Dakika
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Gezi Parkı davasının reddi hakim talebi reddedildi

6 saat önce

Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın da arasında bulunduğu sanıkların avukatlarının yaptığı reddi hakim talebi geri çevrildi.

Gezi Parkı davasının reddi hakim talebi reddedildi, System.String[]

Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın da arasında bulunduğu sanıkların avukatlarının yaptığı reddi hakim talebi geri çevrildi.


Gezi Parkı davasında Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanıktan bazılarının avukatları, yargılamayı yapan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ilişkin reddi hakim talebinde bulunmuşlardı. 9 sanık avukatının talebinin bir önceki celsedeki ara kararlara yönelik olduğu ve bu kararların ret sebebi olarak ileri sürülemeyeceği gerekçesiyle geri çevrildi.


Tutuklu sanık Osman Kavala'nın avukatları, 24 Aralık'ta görülen duruşmada tutukluğunun hukuka ayrı olmasına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden gelen belgenin mahkemece okunmadığını iddia etmişti. Mahkeme, belgenin tercüme halinin 26 Aralık'ta ibraz edildiğini belirterek, avukatların tutukluluk kararına itiraz etmek için bir hafta içerisinde başvuru yapabilmelerine oy birliğiyle karar verdi.


Duruşmada ne olmuştu?


Mahkeme heyeti, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının kesinleşip kesinleşmediğine ilişkin Adalet Bakanlığı'ndan gelecek cevabın beklenmesine ve kuvvetli suç şüphesi nedeniyle Kavala'nın tutukluluk halinin devamına hükmetmiş ve duruşmayı 28 Ocak 2020'ye ertelemişti. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:07 Kaynak: İHA
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