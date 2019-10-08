Son Dakika Haberleri: Gezi Parkı eylemleri davası: Osman Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı
Son Dakika Dünya Gezi Parkı eylemleri davası: Osman Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı

Gezi Parkı eylemleri davası: Osman Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı

8 dakika önce

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davada, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Gezi Parkı eylemleri davası: Osman Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı, System.String[]

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davada, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.


İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmanın öğleden sonraki oturumunda, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatlarının talepleri alındı.

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Osman Kavala, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 07:51 
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