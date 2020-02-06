GEZİ PARKI EYLEMLERİ DAVASINDA SAVCI MÜTALAAYI SUNDU (1) - Son Dakika

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GEZİ PARKI EYLEMLERİ DAVASINDA SAVCI MÜTALAAYI SUNDU (1)
6 saat önce
Özden ATİK/İSTANBUL DHAGezi Parkı eylemlerine ilişkin davada savcı celse arasında mütalaasını mahkemeye sundu.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:54 Kaynak: DHA
Özden ATİK/İSTANBUL DHA
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada savcı celse arasında mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada tutuklu yargılanan Osman Kavala ile tutuksuz yargılanan Yiğit Aksakoğlu ve mimar Mücella Yapıcı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. 6 sanığın 15 ile 20 yıl arasında hapisle cezalandırılmalarının istendiği mütalaada savcı, haklarında yakalama kararı bulunan isimlerin dosyasının ayrılmasını talep etti.
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