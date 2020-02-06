GEZİ PARKI EYLEMLERİ DAVASINDA SAVCI MÜTALAAYI SUNDU (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel GEZİ PARKI EYLEMLERİ DAVASINDA SAVCI MÜTALAAYI SUNDU (1) - Son Dakika

GEZİ PARKI EYLEMLERİ DAVASINDA SAVCI MÜTALAAYI SUNDU (1)

6 saat önce

Özden ATİK/İSTANBUL DHAGezi Parkı eylemlerine ilişkin davada savcı celse arasında mütalaasını mahkemeye sundu.

GEZİ PARKI EYLEMLERİ DAVASINDA SAVCI MÜTALAAYI SUNDU (1), System.String[]

Özden ATİK/İSTANBUL DHA

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada savcı celse arasında mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada tutuklu yargılanan Osman Kavala ile tutuksuz yargılanan Yiğit Aksakoğlu ve mimar Mücella Yapıcı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. 6 sanığın 15 ile 20 yıl arasında hapisle cezalandırılmalarının istendiği mütalaada savcı, haklarında yakalama kararı bulunan isimlerin dosyasının ayrılmasını talep etti.

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DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:54 Kaynak: DHA
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