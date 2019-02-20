Son Dakika Haberleri: Gezi Parkı Soruşturmasında Osman Kavala ve Mehmet Ali Alabora Dahil 16 Kişiye Müebbet İstemi

Gezi Parkı Soruşturmasında Osman Kavala ve Mehmet Ali Alabora Dahil 16 Kişiye Müebbet İstemi

2 saat önce

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala ve Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı ve tüm şüphelilerin ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması istendi.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Mehmet Ali Alabora ve Osman Kavala'nın da bulunduğu 16 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyet hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs" ve "Gezi olaylarını finanse etmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

16 ŞÜPHELİ HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da bulunduğu 2'si tutuklu 6'sı firari 16 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, tüm şüphelilerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

ALABORA, KAVALA, DÜNDAR GİBİ İSİMLER İDDİANAMEDE YER ALDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 657 sayfalık iddianamede, Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Mücella Yapıcı ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi şüpheli, 746 kişi de müşteki olarak yer aldı.

İddianamede, şüphelilerin "Gezi olayları" olarak anılan ancak bir kalkışma girişimi olan hususlarla ilgili 2011'den itibaren yönlendirme yaptıklarına değinildi.

Şüphelilerin 2013'te meydana gelen olayların ve eylemlerin finansmanı ile koordinasyonunun sağlanmasına yönelik eylemlerine de iddianamede yer verildi.

İDDİANAME AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

Tüm şüpheliler hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen iddianamede, bazı şüphelilerin "mala zarar verme", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması", "ibadethane ve mezarlıklara zarar verme", "ateşli silahlar kanuna muhalefet", "nitelikli yağma" ve "nitelikli yaralama" gibi suçlardan da değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırlanan iddianameyi İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:24 Kaynak: AA

Osman Kavala, 3. Sayfa, Güncel
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YORUMLAR (29)
  • Adınızı Yazın: Bu vatanın ekmeğini yiyip bu vatana ihanet eden gün gelir ekmeği yediği yerden . . . Cevap Yaz 9 4 Yayından Kaldır
  • Turk KAGAN: Gec bile kalindi bunlar icin Soros''un parasiyla emperyal hayallare masalik yapan soz de cakma unluler iyi izlesinler. Bir de sorsan bunlara devrimci ruhlu olurlar emekci olurlar kapitalislerin parasiyla gecinirler onlara usaklik ederler. Devlete bu tur davalarda sonsuz destek veriyorum. Ya devlet basa, Ya kuzgun lese! Cevap Yaz 9 6 Yayından Kaldır
  • Birisi: Umarım bir gün bu ülke Adaletin herkese eşit, hızlı, etkili ve eksiksiz bir biçimde dağıtıldığı, gerçek Hukuk insanlarının varolduğu bir ülkeye dönüşür. Ancak şu an ve son 17 yıldır gidişat tam tersi istikamette. Öncesinde de kör topaldı ama hiç bu kadar kötü olmamıştı. Demokrasi ve Adalet her şeyden önce gelir bunlar yok ise geri kalan hiç bir şeyin önemi yok. Cevap Yaz 18 11 Yayından Kaldır
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