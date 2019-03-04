Son Dakika Haberleri: Gezi Parkı iddianamesi kabul edildi

Gezi Parkı iddianamesi kabul edildi

2 saat önce

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin tutuklu Osman Kavala'nın da aralarında yer aldığı 16 sanıklı iddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi.

Gezi Parkı iddianamesi kabul edildi, System.String[]
Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin tutuklu Osman Kavala'nın da aralarında yer aldığı 16 sanıklı iddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:20 

Ekonomi
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İtirafçı Kurmay Yarbay Bülent Sevindik: Meydanlara Çıkanlara Destek Veriliyor Osman Kavala'nın da Aralarında Olduğu 16 Sanıklı Gezi Parkı İddianamesi Kabul Edildi

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