Gezi Parkı iddianamesi kabul edildi
2 saat önce
Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin tutuklu Osman Kavala'nın da aralarında yer aldığı 16 sanıklı iddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi.
Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin tutuklu Osman Kavala
'nın da aralarında yer aldığı 16 sanıklı iddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:20
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Osman Kavala'nın da Aralarında Olduğu 16 Sanıklı Gezi Parkı İddianamesi Kabul Edildi
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