Son Dakika Haberleri: Gezi Parkı İddianamesi Tamamlandı

Gezi Parkı İddianamesi Tamamlandı

1 saat önce

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da bulunduğu 2'si tutuklu 6'sı firari 16 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, tüm şüphelilerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Gezi Parkı İddianamesi Tamamlandı, System.String[]
Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da bulunduğu 2'si tutuklu 6'sı firari 16 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, tüm şüphelilerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 657 sayfalık iddianamede, Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Mücella Yapıcı ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi şüpheli, 746 kişi de müşteki olarak yer aldı.

İddianamede, şüphelilerin "Gezi olayları" olarak anılan ancak bir kalkışma girişimi olan hususlarla ilgili 2011'den itibaren yönlendirme yaptıklarına değinildi.

Şüphelilerin 2013'te meydana gelen olayların ve eylemlerin finansmanı ile koordinasyonunun sağlanmasına yönelik eylemlerine de iddianamede yer verildi.

Tüm şüpheliler hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen iddianamede, bazı şüphelilerin "mala zarar verme", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması", "ibadethane ve mezarlıklara zarar verme", "ateşli silahlar kanuna muhalefet", "nitelikli yağma" ve "nitelikli yaralama" gibi suçlardan da değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırlanan iddianameyi İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:03 Kaynak: AA

İstanbul, Osman Kavala, Güncel
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