Gezi Parkı iddianamesi tamamlandı
45 dakika önce
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin tamamlanan iddianamede 16 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin tamamlanan iddianamede 16 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:15
Gezi Parkı Eylemlerinin Finansörü İş Adamı Osman Kavala Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi
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