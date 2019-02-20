Son Dakika Haberleri: Gezi Parkı iddianamesi tamamlandı

Gezi Parkı iddianamesi tamamlandı

45 dakika önce

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin tamamlanan iddianamede 16 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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Gezi Parkı eylemlerine ilişkin tamamlanan iddianamede 16 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:15 

Ekonomi
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