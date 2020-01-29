GEZİ PARKI'NDA 39 AĞAÇ SÖKÜLEREK YERİNE YENİLERİ DİKİLECEK - Son Dakika
Son Dakika Güncel GEZİ PARKI'NDA 39 AĞAÇ SÖKÜLEREK YERİNE YENİLERİ DİKİLECEK - Son Dakika

GEZİ PARKI'NDA 39 AĞAÇ SÖKÜLEREK YERİNE YENİLERİ DİKİLECEK

6 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Taksim Gezi Parkı'nda 39 kuru ağacın kaldırılarak yerlerine Dişbudak, Sığla, Çitlembik, Mabet ve Ihlamur ağaçlarının dikileceğini açıkladı.

GEZİ PARKI'NDA 39 AĞAÇ SÖKÜLEREK YERİNE YENİLERİ DİKİLECEK, System.String[]
-İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Taksim Gezi Parkı'nda 39 kuru ağacın kaldırılarak yerlerine Dişbudak, Sığla, Çitlembik, Mabet ve Ihlamur ağaçlarının dikileceğini açıkladı.

İBB'den yapılan açıklamada daha önce sökülmesine karar verilen 77 ağaçtan bir çoğunun fırtına nedeniyle kırıldığı belirtildi. Geriye 39 kuruyan ağaç kaldığı kaydedilirken bunların da Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce kaldırılarak, yerlerine uygun boyutta

Dişbudak, Sığla, Çitlembik, Mabet ve Ihlamur ağaçları dikileceği açıklandı.

Gezi Parkı'ndaki kuruyan ağaçların yerine yenilerinin dikilmesi gerektiğini söyleyen Sefer Güney, "Geçen günkü rüzgarda bir hanımefendi

zarar gördü. O yüzden kesilmesi ve yerine yenilerinin dikilmesi de iyidir. Geçen gün birinin kafasına düştü, böyle durması iyi bir şey değil" dedi. Çocukluğunun Gezi Parkı'nda geçtiğini söyleyen Saim Yüksel, "70 yaşındayım, 65 yıldır ben buraya gelirim, çocukluğum burada geçti. Ağaçların ömrü bitmiş, tazelesinler. Geçen gün rüzgarda devrildiler" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Vatandaş röp.

-Muhabir anonus (Beyza Nur GÜLER)

-Gezi Parkı'ndan görüntüler

-Kurumuş ağaçlar

-Genel ve detay

-Parkın havadan görüntüsü


- İstanbul
İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:37 Kaynak: DHA
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