Gezi parkı'nda polislere bıçakla saldırdı 2 polis yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gezi parkı'nda polislere bıçakla saldırdı 2 polis yaralandı - Son Dakika

Gezi parkı'nda polislere bıçakla saldırdı 2 polis yaralandı

6 saat önce

Ersan SAN İSTANBUL DHATaksim Gezi Parkı'nda görev yapan polislere bıçakla saldırıp, 2'sini hafif yaraladığı ileri sürülen yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Ersan SAN İSTANBUL DHA

Taksim Gezi Parkı'nda görev yapan polislere bıçakla saldırıp, 2'sini hafif yaraladığı ileri sürülen yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Üzerinden kimlik, pasaport çıkmayan ve İsrailli olduğunu ifade eden şüphelinin, saldırı anını bir arkadaşına verdiği cep telefonu kamerasına kaydettirdiği ileri sürüldü.

Olay, dün saat 17.20 sıralarında Gezi Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, devriye görevi yapan, hareket halindeki polis otosuna bir anda tekme ve yumruklarla saldırdı. Otomobili durduran ekipler, bu kişiyi yakalamak için harekete geçti. Şüpheli, elindeki çakı ve bıçakla polislere saldırdı. 2 polis hafif şekilde yaralanırken, saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Üzerinde kimlik, pasaport çıkmayan ve İsrailli olduğunu ifade eden şüphelinin üzerinden Youssif M. yazılı belge çıktı.

Saldırıda kullandığı bir bıçak ile çakıya da el konuldu. Şüphelinin saldırısı sonucu hafif yaralanan 2 polis, Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek tedavi oldu. Şüpheli ise, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.

Öte yandan, şüphelinin saldırı anın bir arkadaşına verdiği cep telefonu kamerasına kaydettirdiği ileri sürüldü. Şüpheli polisler tarafından gözaltına alınırken, olay anını kaydeden arkadaşının telefonu yere bırakarak kaçtığı iddia edildi. Şüphelinin sorgu işlemleri sürerken, şifreli olduğu belirtilen cep telefonunun inceleneceği öğrenildi.

Gezi parkı'nda polislere bıçakla saldırdı 2 polis yaralandı

Polis, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 08:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Evinden çağırdığı komşusunun oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Profesör Ercan'dan çok konuşulacak açıklama: Depremde ölenlere 'pisi pisine gitti' denir Asker eğlencesinde yengesini öldüren adam tutuklandı Kaybolan üniversite öğrencisi özel harekat timlerince aranıyor

Son Dakika Haberleri
15:02 Muş'ta hava ulaşımına sis engeli - Son Dakika
15:01 Mangal ateşi yakarken deodorant şişesi patlayınca yaralandı - Son Dakika
14:58 'Akran Zorbalığı' konulu seminer - Son Dakika
14:57 Barış Pınarı Harekatı bölgesine insani yardımlar sürüyor - Son Dakika
14:57 Kocaeli'de çocukların ördüğü atkı, evlat nöbetindeki ailelere teslim edildi - Son Dakika
14:44 Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali Tezel'den ilk açıklama - Son Dakika
13:45 Profesör Ercan'dan çok konuşulacak açıklama: Depremde ölenlere 'pisi pisine gitti' denir - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 15:06:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gezi parkı'nda polislere bıçakla saldırdı 2 polis yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]