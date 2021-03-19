Gezi Parkı'nın mülkiyeti, İBB'den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
19.03.2021 19:08
İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki Taksim Gezi Parkı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Geçen hafta alınan karar, Vakıflar Kanunu'ndaki 30. maddeye dayandırıldı.
Medyascope'un haberine göre; tapuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilmiş olan ve mülkiyeti İBB'de bulunan Taksim Gezi Parkı, geçen hafta alınan kararla Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Devir işlemi ise Vakıflar Kanunu 30. maddeye dayandırılıyor.
30. MADDE NE DİYOR?
Vakıflar Kanunu 30. maddede "Vakıf yoluyla meydana gelip de her ne suretle olursa olsun Hazine, belediye, özel idarelerin veya köy tüzel kişiliğinin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları mazbut vakfına devrolunur" ifadesi yer alıyor.
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