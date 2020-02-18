Gezi Parkı davasında tutuklu yargılanan Osman Kavala, 840 gün sonra beraat etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gezi Parkı davasında tutuklu yargılanan Osman Kavala, 840 gün sonra beraat etti - Son Dakika

Gezi Parkı davasında tutuklu yargılanan Osman Kavala, 840 gün sonra beraat etti

6 saat önce

Gezi Parkı davasında "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasında tutuklu yargılanan Osman Kavala, 840 gün sonra beraat etti.

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın beraatine ve tahliyesine karar verildi. Kavala, 19 Ekim 2017'de gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Tarihler 19 Ekim 2017'yi gösterdiğinde Osman Kavala, Gaziantep'te gözaltına alındı. Ardından İstanbul'daki il emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kavala'nın gözaltı gerekçesi ilk anda öğrenilemedi. Soruşturmanın gizli olduğu söylendi. Kavala, 1 Kasım'da tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne kondu.

"HÜKÜMETİ ORTADAN KALDIRMAYA TEŞEBBÜS"

İş insanının tutuklanmasına ise iki gerekçe gösterildi: 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs.'

16 SANIKLA BİRLİKTE BERAAT ETTİ

Kavala, üzerindeki suçlamalar neticesinde yürütülen soruşturma süresince tutuklu bulunuyordu. 840 gündür tutuklu bulunan Kavala, bugün görülen Gezi Parkı davasında 16 sanıkla birlikte beraat etti.

Gezi Parkı davasında tutuklu yargılanan Osman Kavala, 840 gün sonra beraat etti
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Osman Kavala, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:56 Kaynak: AA
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