Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada, Yiğit Aksakoğlu ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın da aralarında... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada, Yiğit Aksakoğlu ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın da aralarında... - Son Dakika

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada, Yiğit Aksakoğlu ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın da aralarında...

12 dakika önce

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada, Yiğit Aksakoğlu ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın da aralarında bulunduğu 8 sanığın da beraatine karar verildi.

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada, Yiğit Aksakoğlu ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın da aralarında..., System.String[]

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada, Yiğit Aksakoğlu ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın da aralarında bulunduğu 8 sanığın da beraatine karar verildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:02 Kaynak: AA
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