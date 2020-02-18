Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada, Yiğit Aksakoğlu ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın da aralarında... - Son Dakika

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Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada, Yiğit Aksakoğlu ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın da aralarında...
12 dakika önce
Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada, Yiğit Aksakoğlu ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın da aralarında bulunduğu 8 sanığın da beraatine karar verildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:02 Kaynak: AA
Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada, Yiğit Aksakoğlu ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın da aralarında bulunduğu 8 sanığın da beraatine karar verildi.
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