Son Dakika Haberleri: Gezi Parkı Odaklı Olaylara İlişkin Osman Kavala'nın da Aralarında Bulunduğu 16 Şüpheliyle İlgili...

Gezi Parkı Odaklı Olaylara İlişkin Osman Kavala'nın da Aralarında Bulunduğu 16 Şüpheliyle İlgili...

24 dakika önce

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 16 şüpheliyle ilgili hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

Gezi Parkı Odaklı Olaylara İlişkin Osman Kavala'nın da Aralarında Bulunduğu 16 Şüpheliyle İlgili..., System.String[]
Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 16 şüpheliyle ilgili hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:03 Kaynak: AA

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İtirafçı Kurmay Yarbay Bülent Sevindik: Meydanlara Çıkanlara Destek Veriliyor Osman Kavala'nın da Olduğu 16 Sanıklı Gezi Parkı İddianamesi Kabul Edildi

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