Gezi Parkı Odaklı Olaylara İlişkin Osman Kavala'nın da Aralarında Bulunduğu 16 Şüpheliyle İlgili...
24 dakika önce
Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 16 şüpheliyle ilgili hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.
Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin Osman Kavala
'nın da aralarında bulunduğu 16 şüpheliyle ilgili hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:03 Kaynak: AA
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