Gezi Parkı olayları davası, İYİ Parti'deki istifalar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gezi Parkı olayları davası, İYİ Parti'deki istifalar - Son Dakika

Gezi Parkı olayları davası, İYİ Parti'deki istifalar

6 saat önce

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin düzenlediği toplantı Mustafa Destici'nin açıklaması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında soruları cevapladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin düzenlediği toplantı

Mustafa Destici'nin açıklaması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında soruları cevapladı.

Gezi Parkı olayları davası, İYİ Parti'deki istifalar

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:36 Kaynak: AA
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