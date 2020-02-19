Gezi Parkı olayları davası, İYİ Parti'deki istifalar - Son Dakika

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Gezi Parkı olayları davası, İYİ Parti'deki istifalar
6 saat önce
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin düzenlediği toplantı Mustafa Destici'nin açıklaması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında soruları cevapladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:36 Kaynak: AA
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin düzenlediği toplantı
Mustafa Destici'nin açıklaması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında soruları cevapladı.
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