Gezi Parkı olaylarına ilişkin taraftar grubu Çarşı mensuplarının yargılandığı davaya devam edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Gezi Parkı olaylarına ilişkin taraftar grubu Çarşı mensuplarının yargılandığı davaya devam edildi

30.09.2022 13:22
Gezi Parkı olaylarına ilişkin taraftar grubu Çarşı mensuplarının yargılandığı davaya devam edildi

Gezi Parkı olaylarına ilişkin aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyelerinin de bulunduğu 35 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyelerinin de bulunduğu 35 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 13. Ağır Mahkemesi'ndeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, önceki celse alınan ara karar gereği, bazı televizyon kanallarından istenen, dönemin Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne yönelik gerçekleştirilen eylemlere ilişkin kamera ve görüntü kayıtlarının dosyaya girdiğini açıkladı.

Bunun üzerine söz alan sanıklar ve avukatları, bu görüntülerin kendilerine verilmesini talep ederek, inceledikten sonra savunma yapacaklarını beyan ettiler.

Mahkeme heyeti, dosyaya giren görüntülerin taraflara verilerek beyanlarını hazırlamaları için süre verdi.

Dönemin Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne yönelik gerçekleştirilen eylemlere ilişkin kamera ve görüntü kayıtlarını göndermeyen basın yayın kuruluşlarına yeniden yazı yazılmasına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

Çarşı davasının geçmişi

Gezi Parkı olaylarına ilişkin aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı mensuplarının da bulunduğu 35 sanığa, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "terör örgütü kurma veya yönetme ile örgüte üye olma" suçlarından verilen beraat kararları, Yargıtay tarafından bozulmuştu.

Bozma ilamında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki Gezi Parkı olaylarına ilişkin dosya ile bu dosya arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu belirtilerek, dosyaların birleştirilerek karar verilmesi istenmişti.

Dosyalar İstanbul 13 Ağır Ceza Mahkemesinde birleşmişti

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi de 35 sanıkla ilgili yaptığı yargılamada, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin bozma ilamına uymuştu.

"15 Temmuz darbe girişimi" ve "Gezi Parkı olaylarına" ilişkin Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ve firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ile Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 17 sanığın yargılamasını yapan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Çarşı mensuplarının da aralarında bulunduğu 35 sanıklı davaya bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine yazı yazarak, yargılama konusu eylemler açısından hukuki ve fiili irtibat bulunduğu gerekçesiyle dava dosyalarının birleştirilmesine ilişkin görüş sormuştu.

Bu mahkemenin birleştirme konusunda muvafakat vermesinin ardından dava dosyaları, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde birleştirilmişti.

Dosyalar yeniden ayrıldı

Davanın 21 Şubat'ta yapılan duruşmasında mahkeme heyeti, dosyada tutuklu sanık kalmaması, tüm sanıkların savunmalarının alınmış olması ve Yargıtay ilamında araştırılması istenen hususların henüz tamamlanmamış olmasını dikkate alarak 35 sanık yönünden ayrılma kararı vermişti.

YORUMLAR
500
Kocaeli'de tır akaryakıt istasyonunun pompasına çarptı Kocaeli'de tır akaryakıt istasyonunun pompasına çarptı SPOR Bakan Kasapoğlu 2023 yılında Türk Dünyası Gençlik başkenti İstanbul olacak SPOR Bakan Kasapoğlu 2023 yılında Türk Dünyası Gençlik başkenti İstanbul olacak '2023 Türk Dünyası Gençlik Başkenti' unvanı İstanbul'a verildi '2023 Türk Dünyası Gençlik Başkenti' unvanı İstanbul'a verildi
Kaynak: AA

İstanbul, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gezi Parkı olaylarına ilişkin taraftar grubu Çarşı mensuplarının yargılandığı davaya devam edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:30 Google'ın uygulaması Stadia, 18 Ocak'tan itibaren kullanıma kapatılacak
20:13 Kadın futbolcu Alisha Lehmann'ın kalçalarına zum yapılmış videoyu paylaşan sunucuya Douglas Luiz'den sert tepki: Saygı nedir öğrenememişsin
20:08 Kocaeli'de kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı, faciadan kıl payı dönüldü
18:48 KOM'dan suç örgütlerine karşı "Müsilaj 2" operasyonu: 236 şüpheli tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi
19:07 Yangın çıkan apartmanda kediler için daireye giren itfaiye erinin, "halılarınız biraz battı, hakkınızı helal edin" sözlerine beklenmedik cevap
19:10 ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosu kaldırmasına bir tepki de KKTC'den: Ana vatan Türkiye ile birlikte misliyle karşılık vereceğiz
19:10 NATO'dan Rusya'nın ilhak kararı hakkında ilk açıklama: Asla tanımayacağız
18:27 Fortuna Sittard oyuncularına prim verdiği iddia edilen Burak Yılmaz'dan çok sert sözler: Çok utanç verici, bunların hepsi yalan
18:06 TFF Başkan Danışmanı Hilmi Gökçınar görevinden istifa etti
17:48 Rusya lideri Putin'in, ilhak kararına Zelenski'den hamle: Hızlandırılmış NATO üyeliği için resmen başvuru yaptık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 20:52:01. #1.11#
SON DAKİKA: Gezi Parkı olaylarına ilişkin taraftar grubu Çarşı mensuplarının yargılandığı davaya devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement