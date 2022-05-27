Gezi Parkı olaylarına ilişkin Beşiktaş taraftar grubu Çarşı mensuplarının yargılandığı dava - Son Dakika
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Gezi Parkı olaylarına ilişkin Beşiktaş taraftar grubu Çarşı mensuplarının yargılandığı dava

27.05.2022 13:18
Gezi Parkı olaylarına ilişkin Beşiktaş taraftar grubu Çarşı mensuplarının yargılandığı dava

Gezi Parkı olaylarına ilişkin aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyelerinin de bulunduğu 35 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyelerinin de bulunduğu 35 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 13. Ağır Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz 9 sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan sanık avukatları, davanın uzatılmamasını ve derhal beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme, ulusal haber ajanslarına yazı yazılarak, Gezi Parkı olayları kapsamında Beşiktaş'ta bulunan dönemin Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne yönelik gerçekleştirilen eylemlere ilişkin kamera ve görüntü kayıtlarının sorulmasına karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Çarşı davasının geçmişi

Gezi Parkı olaylarına ilişkin aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı mensuplarının da bulunduğu 35 sanığa, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "terör örgütü kurma veya yönetme ile örgüte üye olma" suçlarından verilen beraat kararları, Yargıtay tarafından bozulmuştu.

Bozma ilamında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki Gezi Parkı olaylarına ilişkin dosya ile bu dosya arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu belirtilerek, dosyaların birleştirilerek karar verilmesi istenmişti.

Dosyalar İstanbul 13 Ağır Ceza Mahkemesinde birleşmişti

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi de 35 sanıkla ilgili yaptığı yargılamada, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin bozma ilamına uymuştu.

"15 Temmuz darbe girişimi" ve "Gezi Parkı olaylarına" ilişkin Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ve firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ile Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 17 sanığın yargılamasını yapan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Çarşı mensuplarının da aralarında bulunduğu 35 sanıklı davaya bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine yazı yazarak, yargılama konusu eylemler açısından hukuki ve fiili irtibat bulunduğu gerekçesiyle dava dosyalarının birleştirilmesine ilişkin görüş sormuştu.

Bu mahkemenin birleştirme konusunda muvafakat vermesinin ardından dava dosyaları, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde birleştirilmişti.

Dosyalar yeniden ayrıldı

Davanın 21 Şubat'ta yapılan duruşmasında, mahkeme heyeti, dosyada tutuklu sanık kalmamasını, tüm sanıkların savunmalarının alınmış olmasını ve Yargıtay ilamında araştırılması istenen hususların henüz tamamlanmamış olmasını dikkate alarak 35 sanık yönünden ayrılma kararı vermişti.

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Kaynak: AA

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