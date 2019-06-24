Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava başladı
1 saat önce
Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 6'sı firari 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılanmasına başlandı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:38
Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala
'nın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 6'sı firari 16 sanığın, "Türkiye
Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılanmasına başlandı.
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