Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada 7 firari sanığın dosyası ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada 7 firari sanığın dosyası ayrıldı - Son Dakika Magazin

Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada 7 firari sanığın dosyası ayrıldı

6 saat önce

Gezi Parkı davasında yargılanan 16 sanıktan 9'unun tahliyesine karar verilirken içlerinde Mehmet Ali Alabora, Can Dündar gibi isimlerin de bulunduğu 7 firari sanığın dosyası ayrıldı. Mahkeme, bu sanıklar haklarındaki yakalama kararlarını kaldırdı, ifadelerinin alınmasına yönelik yeni yakalama kararı çıkardı.

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin yargılanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraatine karar verildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Osman Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Mehmet Osman Kavala, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi ve Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden hakkında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "mala zarar verme", "nitelik yağma", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi", "kasten yaralama", "ağırlaştırılmış yaralama" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından dava açıldığını hatırlatarak, "yüklenen suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı"ndan sanıkların beraatine karar verdi.

Tutuklu sanık Osman Kavala'nın da tahliyesine hükmedildi.

7 FİRARİ SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Firari sanıklar Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyalarının ayrılmasını kararlaştıran mahkeme, bu sanıklar haklarındaki yakalama kararlarını kaldırdı.

Mahkeme, bu sanıklar hakkında ifadelerinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkardı.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada 7 firari sanığın dosyası ayrıldı
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Osman Kavala, Magazin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:16 Kaynak: AA
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