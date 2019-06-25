Son Dakika Haberleri: Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada ara karar
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Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada ara karar

54 dakika önce

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin, 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davada, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına, Yiğit Aksakoğlu'nun ise tahliyesine karar verildi.

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin, 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davada, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına, Yiğit Aksakoğlu'nun ise tahliyesine karar verildi.
Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada ara karar
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:23 Kaynak: AA
Türkiye, Osman Kavala, Güncel
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