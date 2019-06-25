Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada ara karar
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Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin, 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davada, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına, Yiğit Aksakoğlu'nun ise tahliyesine karar verildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:23 Kaynak: AA
Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin, 16 sanığın, "Türkiye
Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davada, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala
'nın tutukluluk halinin devamına, Yiğit Aksakoğlu'nun ise tahliyesine karar verildi.
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