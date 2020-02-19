Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada beraat ve tahliye edildikten sonra yeniden gözaltına alınan... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada beraat ve tahliye edildikten sonra yeniden gözaltına alınan... - Son Dakika

Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada beraat ve tahliye edildikten sonra yeniden gözaltına alınan...

6 saat önce

Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada beraat ve tahliye edildikten sonra yeniden gözaltına alınan Osman Kavala, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada beraat ve tahliye edildikten sonra yeniden gözaltına alınan..., System.String[]

Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada beraat ve tahliye edildikten sonra yeniden gözaltına alınan Osman Kavala, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Osman Kavala, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:06 Kaynak: İHA
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