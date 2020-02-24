Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı - Son Dakika

Gezi Parkı olaylarına ilişkin Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu ve 9 sanığın beraat ettiği davada gerekçeli karar açıklandı. Mahkeme kararında, iddianamede yer alan delillerin 'yasak delil mahiyetinde' bulunduğunu belirtti.



Gezi Parkı olaylarına ilişkin 1'i tutuklu 7'si firari 16 sanığın yargılandığı dava geçtiğimiz günlerde karara bağlanmıştı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılamada Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanık üzerlerine atılı tüm suçlardan beraat etmişti. Mahkeme heyeti, karara ilişkin gerekçeli kararını açıkladı.



Dinleme kayıtlarının hukuka aykırı olduğu kaydedildi



Gerekçeli kararda, soruşturma kapsamında 53 adet dinleme kararının bulunduğu, verilen ilk dinleme kararının 18 Haziran 2013'te 'suç örgütü kurma veya yönetme' suçuna ilişkin verildiği, 'hükümete karşı suç' suçundan verilmediği, daha sonrasında dinlemenin uzatılması talep ve kararlarında 'hükümete karşı suç' maddesinin eklendiği, ancak o tarihlerde yasal dinlemeye konu olan suçlardan olmadığı, 'hükümete karşı suç' suçunun 2 Aralık 2014'te eklendiği, bu tarihten sonra verilmiş bir dinleme kararı olmadığı, bu haliyle dinleme kayıtlarının kanuna ve hukuka aykırı delil niteliğinde bulunduğu belirtildi. Yargıtay'ın 'zehirli ağacın meyvesi de zehirlidir' ilkesinin belirtildiği kararda, iddianameye konu tapelerin 'yasak delil mahiyetinde' bulunduğunun kabul edildiği ifade edildi.



"Anayasal toplanma ve örgütlenme hakkı ile ifade özgürlüğü"



Sanıklardan Ayşe Mücella Yapıcı'nın da aralarında bulunduğu 5 sanık hakkında Gezi Parkı eylemlerinden dolayı İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' ve '2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşü kanuna muhalefet' suçlarından kamu davası açıldığı, davada sanıklar hakkında beraat kararı verildiğinin belirtildiği gerekçeli kararda, beraat kararının 'eylemlerinin Anayasal toplanma ve örgütlenme hakkı ile ifade özgürlüğü' boyutunda kaldığı ve Taksim Dayanışmasının suç örgütü olduğunu gösterir kanıt bulunamadığı gerekçesiyle verildiği kaydedildi.



Kavala'nın finanse edişine ilişkin delil bulunmadığı belirtildi



Osman Kavala'nın Gezi Parkı olaylarının finansörü olduğuna dair dosya kapsamında MASAK raporunun alındığının belirtildiği kararda, MASAK raporunun incelendiği ve olayların Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür A.Ş. üzerinden finanse edildiğine dair herhangi bir delil bulunmadığı ifade edildi.



"Mahkumiyete yetecek delil bulunmadı"



Gerekçeli kararda, sanıkların kamu düzeninin işleyişine karşı vahim nitelikte şiddet ve cebir içeren eylemlerde bulunan 'marjinal grupları' ve 'yasa dışı sol örgütleri' yöneterek, yönlendirerek veya azmettirerek hükümetin icra kabiliyetini engelleyecek düzeyde bir girişimde bulunduklarına dair mahkumiyetlerine yeter derecede, hukuka uygun somut ve kesin delil elde edilemediği gerekçesi ile beraat kararı verildiği belirtildi.



Sanıklar hakkında savcılığa suç duyurusu



Sanıkların meydanlara davet eder vaziyette paylaşımlarda bulunduklarının belirtildiği gerekçeli kararda, Taksim Platformu üyesi Ayşe Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Mine Özerden'in Osman Kavala'nın da iştirak etmesi suretiyle Ali Hakan Altınay, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi ve Çüğdem Mater Utku'nun halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleyerek, güvenlik kuvvetlerine görevlerini yaptıkları sırada tehdit eylemlerinde bulunup ihtara rağmen dağılmamakta ısrar edip yasa dışı toplantıyı organize ettikleri hususunda dosya kapsamında bu suç yönündenkuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, bu hususların kovuşturma aşamasında öğrenilmesi nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiği kaydedildi. - İSTANBUL