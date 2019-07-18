Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada tutuklu sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına...
50 dakika önce
Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada tutuklu sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:46 Kaynak: İHA
Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada tutuklu sanık Osman Kavala
'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. - İSTANBUL
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