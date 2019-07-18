Son Dakika Haberleri: Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada tutuklu sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına...
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada tutuklu sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına...

50 dakika önce

Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada tutuklu sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada tutuklu sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına..., System.String[]
Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada tutuklu sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. - İSTANBUL
Osman Kavala, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:46 Kaynak: İHA
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